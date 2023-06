Lula no Pará: veja como foi a visita do presidente Lula a Abaetetuba

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva esteve no município de Abaetetuba, nordeste paraense, para entregar 222 unidades residenciais do programa "Minha Casa, Minha Vida". As obras estavam paradas há quase uma década e o evento de inauguração levou mais de quatro mil pessoas para o conjunto Eduardo Angelim, localizado no quilômetro 0 da rodovia PA-409.

Lula afirmou estar muito contente com a volta das obras do programa de habitação e afirmou que pretende melhorar e expandi-lo. Segundo o presidente, a ideia é aumentar as residências de 33 para 41 metros quadrados.

"Os apartamentos vão ter sacada. O conjunto habitacional vai ter uma biblioteca, para que as pessoas aprendam a ler e a metragem vai ser um pouco maior que 33 metros, vai ter 41 metros no mínimo", declarou, afirmando também que predente atender a classe média com o programa. Lula chegou no local do evento por volta de 10h30 e realizou entregas simbólicas das chaves a alguns beneficiários, que depois subiram ao palco para serem fotografados ao lado do presidente. Às 12h30, Lula deixou Abaetetuba de helicóptero com destino a Belém.

O governador do Estado, Helder Barbalho, a primeira-dama Daniela Barbalho, os senadores Randolfe Rodrigues, do Amapá, e Beto Faro (PT) e os deputados federais Dilvanda Faro (PT) e Airton Faleiro (PT) também participaram do evento com presença de Lula em Abaetetuba.

A dona de casa Adriana Costa é uma das beneficiárias que recebeu uma casa neste sábado (17). Para ela, o imóvel é a realização de um sonho, tanto para ela quanto para o marido e as filhas, que também irão morar na casa. “Estou muito feliz pois foram 12 anos de espera, morando de aluguel. Desde 2012 fiz o cadastro. Graças a Deus com a volta do presidente [Lula] as obras foram retomadas”, disse Costa, que estava animada para bater uma foto com o presidente.

A professora Ocineia Xavier afirmou que estava muito feliz com a entrega das casas e acredita que a finalização do residencial é sinônimo de dignidade para o povo. “Moradia é um direito garantido pela Constituição e é muito bom ver que tantas famílias, assim como a minha, começarão um novo capítulo da vida amanhã. Alguns sonhos demoram, mas se realizam. Isso é a ação de um governo que pensa no bem estar coletivo”, diz.

Como foi a escolha de abaetetuba para o Minha Casa Minha Vida?

A escolha de Abaetuba para a visita de Lula não foi à toa: o município coleciona vitórias expressivas para o Partido dos Trabalhadores nas eleições presidenciais. Em 2022, Lula derrotou Jair Bolsonaro (PL) no município com 74,22% dos votos. A alta aprovação de Lula no município se fez presente com muitos apoiadores portando bandeiras e cantando canções clássicas do Partido dos Trabalhadores.

“A esperança é grande aqui na população abaetetubense e na região. Essa entrega é a reconstrução da esperança e simboliza que os nossos direitos estão voltando. É com alegria que eu estou aqui para recepcionar o Lula", destacou a deputada federal Dilvanda Faro (PT).

O presidente foi recepcionado pela prefeita Francineti Carvalho (PSDB), que apoiou Lula em 2022. Ela presentou Lula com um navio e um boneco com a figura do presidente, ambos feitos com miriti, artesanato símbolo do povo abaetetubense.

"Pela primeira vez na história de Abaetetuba temos um presidente no nosso município e a democracia é isso, a convivência com a diferença. Nesse momento o que deve imperar não são as diferençs partidárias e sim o nosso país", disse a prefeita. Ela também destacou a importância do Programa Minha Casa, Minha Vida para Abaetetuba, inclusive para a geração de emprego e renda no município.

A vice-presidente da Caixa Econômica Federal, Inês Magalhães, informou que, neste ano o objetivo é entregar mais de 15 mil unidades que estavam paralisadas e começar a contratar novas unidades. Em 2023, estima-se que o número de entregas chegue a 230 mil.

Ministro das Cidades, Jader Filho afirmou que as unidades do condomínio, em Abaetetuba, foram contratadas pela presidente Dilma Roussef em 2012 e não foram entregues por 10 anos. "Hoje, nós estamos entregando o Eduardo angelim. São 222 família, 880 pessoas que vão hoje morar com dignidade", ressaltou.

Jader Filho citou outras obras que serão entregues em Belém e Santarém neste ano, como o conjunto Viver Outeiro, cuja a obra estava paralisada há quatro anos. “Não podemos deixar nenhuma obra paralisada e vamos trabalhar duro, firme, junto com o Banco do Brasil e a Caixa. Foi graças ao seu retorno que o Minha Casa, Minha Vida voltou e nunca mais vai ser esquecido, porque temos um presidente que gosta do povo e gosta do povo do Pará", completou.

Já o governador Helder Barbalho ressaltou que além de garantir moradia, o Minha Casa, Minha Vida tem o papel de estimular a construção civil, a geração de emprego e renda e o comércio. “O Brasil está experimentando a mudança de realidade. Volta a esperança da população e a certeza que o presidente da República tem sensibilidade com aqueles que mais precisa, porque conhece a realidade da população mais carente”, declarou.

Ele lembrou que Abaetetuba e municípios próximos têm duas grandes vocações produtivas - açaí e pesca artesanal - e pediu apoio do governo federal a esses setores na região. “É fundamental que possamos estimular, que possa ter indústria do açaí para poder gerar emprego e agregar valor pra essa região”, disse. “É determinante que voltem os programas que garantam acesso ao crédito, moradia, seguro defeso e renda para pescadores dessa região”, completou.

Helder Barbalho também falou de um problema que atinge a orla de Abaetetuba. Em fevereiro deste ano, houve um deslizamento de terra na orla que afetou quase 700 pessoas. O desastre ambiental atingiu 218 imóveis e 227 famílias, conforme atualização feita, no dia 24 de março, pela Defesa Civil Municipal. As 670 pessoas que residiam nos bairros São José e São João tiveram que sair de suas casas, construídas na área classificada pelas autoridades como “polígono de risco”.

“Estamos buscando a solução no Estado junto à prefeitura. Mas entendo que seria fundamental fazer um grande conjunto habitacional para regularizar a moradia das pessoas que estão hoje vivendo a angústia do movimento das terras em Abaetetuba. Entendo que o Minha Casa, Minha Vida, pode ser uma grande solução para essa situação dramática”, afirmou Helder.

População animada

Não faltaram gritos, músicas e lágrimas na recepção ao presidente em Abaetetuba. “Não teve sol que me deixasse em casa. Está quente, calor, com todo mundo derretendo? Sim. Mas não tinha como perder essa oportunidade. Estou feliz de ver Abaetetuba sendo lembrada pelo melhor presidente da história do Brasil. É uma emoção”, disse a vendedora Luciene Siqueira, que ficou bem próxima ao palco.

O agricultor familiar Antônio Marcos da Silva acredita que Lula vai levar o Brasil para uma nova fase. Segundo ele, desde que Lula assumiu, a prioridade do governo tem sido cuidar das pessoas mais humildes e da classe trabalhadora. “Vejo no Lula alguém que entende as dificuldades e desejos das classe trabalhadora do Brasil, que se importa em ver o que as pessoas precisam, buscar soluções, ajudar mesmo. Sempre votei nele e voto quantas vezes precisar”, destacou.

Minha Casa, Minha Vida

O programa habitacional do governo federal foi retormado no dia 14 de fevereiro de 2023 e tem como meta contratar, até 2026, dois milhões de moradias. Entre as principais novidades está o retorno da Faixa 1, agora voltado para famílias com renda bruta de até R$ 2.640 (anteriormente, a renda exigida era de R$ 1.800). A ideia é que até 50% das unidades financiadas e subsidiadas sejam destinadas a esse público. Historicamente, o subsídio oferecido a famílias dessa faixa de renda varia de 85% a 95%.

"Acho que significa uma esperança da retomada dos programas sociais de interesse popular, porque além do Minha Casa, Minha vida, nós temos expectativa de termos, aqui, a universidade da região, e, com certeza, o Lula deve anunciar programas para infraestrutura geradores de emprego, em especial, nas rodovias federais em nosso estado", afirmou Airton Faleiro.