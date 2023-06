Lula no Pará: veja como foi a visita do presidente Lula a Abaetetuba e Belém neste sábado

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), acompanhado da primeira-dama Janja, cumpriu agenda oficial, neste sábado (17), no município de Abaetetuba, no Baixo Tocantins e, na capital paraense, Belém. Ele chegou à capital paraense, por volta das 19h30, de sexta-feira (16), e foi recepcionado por diversos políticos, entre eles o governador Helder Barbalho, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, o ministro Jader Filho, os senadores Beto Faro e Jader Barbalho e a deputada federal Dilvanda Faro. O presidente veio ao Pará, na iminência da indicação de mais um paraense ao cargo de ministro no governo federal, desta vez, o deputado federal, Celso Sabino.

A ministra da Cultura, Margareth Menezes; o senador Randolfe Rodrigues; a ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck; e o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, também integraram a comitiva que veio ao Pará. Após desembarcar na base aérea de Belém, por volta das 19h30, desta sexta-feira (16), como estava previsto, o seguiu direto para o Hotel Grand Mercure, na avenida Nazaré, onde passou a noite.

Pela manhã, deste sábado (17), ele foi para Abaetetuba, onde entregou 222 moradias do programa Minha Casa Minha Vida, em Abaetetuba. Cada uma das unidades habitacionais deve abrigar em média 4 pessoas por família. Em seguida, Lula voltou a Belém, próximo do meio-dia, para assinar a ordem de serviço para a obra do Porto Futuro 2, ao lado do governador Helder Barbalho.

Parque da Cidade é anunciado como sede da COP 30 em Belém

Em Belém, o governador Helder Barbalho e a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, assinaram o contrato de cessão do Aeroporto Brigadeiro Protásio, para implantação da sede da 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 30), na capital paraense em 2025.

De acordo com informações divulgadas pelo governo federal, as obras, no valor de R$ 390 milhões, serão custeadas pela iniciativa privada e o terreno – de propriedade da União e avaliado em R$ 340 milhões – possui 500 mil metros quadrados (m²) de área, situada em área nobre da capital.

Em seu pronunciamento, Helder afirmou que, há três anos, o governo estadual tratava com o governo federal sobre a cessão desse terreno. "O governo estadual pagou 25 milhões para receber essa área. O governo que lhe antecedeu recebeu o dinheiro e não repassou a área para o governo do Pará para que pudéssemos fazer o Parque da Cidade. Mais grave que isso: resolveu dizer que ali seria conjunto habitacional para a classe A e B", declarou o governador, se direcionando ao presidente Lula.

"Nós reagimos a isso, aprovando na Câmara a proibição do uso dessa área para empreendimento imobiliário. Essa área quando estiver pronta será o maior complexo urbano de mobilidade e equipamentos para receber a COP 30", completou Helder.

Legado da COP 30 para Belém

Lula destacou a importância da Conferência do Clima das Nações Unidas, considerada a maior e mais importante cúpula mundial relacionada ao clima do planeta. O presidente considerou importante o significado da COP para o país. “Não existe nada no Brasil mais falado no mundo do que a Amazônia", enfatizou ele.

Ele ressaltou que o evento atrai a atenção do planeta e reúne jovens, empresários, presidentes, reis e diversas outras autoridades. "Muita gente que está preocupada com o que pode acontecer no planeta. Foi por isso que quando eu tive que escolher pra onde eu tinha que trazer a COP, eu pensei “já que ferraram o Pará na Copa do Mundo, agora vamos dar para o Pará a realização desse evento para que a gente possa ser perdoado pelo povo do Pará", brincou Lula, se referindo a escolha do Amazonas como o representante do Norte para receber jogos da Copa do Mundo em 2014.

Investimentos do governo federal

O presidente da República prometeu apoio para garantir o sucesso da 30ª Conferência das Partes da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima, a COP 30, que será realizada em Belém em 2025.

“O governo federal estará 100% junto ao governador do Pará para que a gente possa fazer com que essa seja a melhor COP já realizada. Que venha gente da Alemanha, Holanda, Suécia, Finlândia, Estados Unidos, Japão, China, de todos os lugares do mundo. Nós vamos mostrar pra eles que somos um povo que sabe tratar as pessoas com respeito e decência. Vamos mostrar pra eles que o Pará é a terra do carimbó e eles vão ter que aprender a dançar carimbó, vão ter que aprender a tomar açaí”, brincou o presidente.

Parque Urbano São Joaquim, em Belém

Durante a cerimônia, o ministro das Cidades, Jader Filho, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e a Caixa, assinaram o termo de autorização das obras do Parque Urbano São Joaquim, em Belém, no valor de 134 milhões. "Hoje é um dia muito importante para a nossa cidade. Belém vai sediar em 2025 o maior evento do meio ambiente realizado pela ONU. Isso, presidente, é graças a sua sensibilidade. Nós, nos últimos quatro anos, não tínhamos um olhar para o meio ambiente e agora podemos estar aqui hoje celebrando esse momento tão importante", declarou Jader Filho. “É importante que as pessoas que valorizam o meio ambiente venham falar da Amazônia conhecendo a Amazônia", completou.