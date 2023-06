Pelas redes sociais, Lula lança apresentação oficial de Belém como sede da COP 30; vídeo

O Presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lançou, na tarde deste sábado (17), o vídeo oficial de apresentação de Belém, como sede da 30ª edição da Conferência do Clima das Nações Unidas, a COP 30. Essa é a maior e mais importante cúpula mundial relacionada ao clima do planeta e será realizada na capital paraense, em 2025.

Neste sábado (17), Lula está participou no Pará, da cerimônia de abertura para os trabalhos em preparação para o evento, com foco ambiental. "Nada mais justo uma COP na Amazônia para eles descobrirem de verdade o que que é Amazônia. Pra eles verem com os próprios olhos", disse Lula na produção audiovisual.

Confira o vídeo do anúncio oficial:

VEJA MAIS

Entre paisagens, imagens de povos tradicionais e as riquezas naturais, Lula reforça na legenda o comprometimento: "Estamos juntos para fazer a melhor governança ambiental da história".

Ainda no Pará, Lula cumpriu uma série de compromissos, entre eles a entrega de uma unidade habitacional, em Abaetetuba.