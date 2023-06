Lula no Pará: Parque da Cidade é anunciado como sede da COP 30 em Belém

Durante evento com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), em Belém, o governador do Pará, Helder Barbalho, e a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, assinaram o contrato de cessão do Aeroporto Brigadeiro Protásio Oliveira, para implantação da sede da 30ª Conferência do Clima das Nações Unidas – a COP 30, que será realizada na capital paraense em 2025.

De acordo com informações divulgadas pelo governo federal, as obras, no valor de R$ 390 milhões, serão custeadas pela iniciativa privada e o terreno – de propriedade da União e avaliado em R$ 340 milhões – possui 500 mil metros quadrados (m²) de área, situada em área nobre da capital.

Em seu pronunciamento, Helder afirmou que, há três anos, o governo estadual tratava com o governo federal sobre a cessão desse terreno. "O governo estadual pagou 25 milhões para receber essa área. O governo que lhe antecedeu recebeu o dinheiro e não repassou a área para o governo do Pará para que pudéssemos fazer o Parque da Cidade. Mais grave que isso: resolveu dizer que ali seria conjunto habitacional para a classe A e B", declarou o governador, se direcionando ao presidente Lula.

"Nós reagimos a isso, aprovando na Câmara a proibição do uso dessa área para empreendimento imobiliário. Essa área quando tiver pronta será o maior complexo urbano de mobilidade e equipamentos para receber a COP 30", completou Helder.

Lula destacou a importância da Conferência do Clima das Nações Unidas, considerada a maior e mais importante cúpula mundial relacionada ao clima do planeta.

"É importante o significado da COP. Não existe nada no Brasil mais falado no mundo do que a Amazônia", declarou o presidente. Ele ressaltou que o evento atrai a atenção do planeta e reúne jovens, empresários, presidentes, reis e diversas outras autoridades.

"Muita gente que está preocupada com o que pode acontecer no planeta. Foi por isso que quando eu tive que escolher pra onde eu tinha que trazer a COP, eu pensei “já que ferraram o Pará na Copa do Mundo, agora vamos dar para o Pará a realização desse evento para que a gente possa ser perdoado pelo povo do Pará", brincou Lula, se referindo a escolha do Amazonas como o representante do Norte para receber jogos da Copa do Mundo em 2014.