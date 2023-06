Lula no Pará: É grande a movimentação à espera de Lula na Doca

É intenso o movimento de pessoas interessadas em ouvir o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (17), que deve chegar a Belém, no final da manhã deste sábado. Ele está em Abaetetuba, no Baixo Tocantins, em agenda oficial, desde o início desta manhã, e a programação na capital paraense, prevista para 11h, deste sábado, deve atrasar.

Lula chegou à Base Aérea de Belém por volta das 22h30, desta sexta-feira (16), conforme a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto. Neste sábado (17), ele cumpre agenda no município de Abaetetuba e, em seguida, em Belém, onde já é aguardado por centenas de pessoas, próximo à Praça do Porto Futuro.