Deslizamento em Abaetetuba: Governo decreta situação de emergência no município por 180 dias

Foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira (27/02), o decreto nº 2.915, que declara situação de emergência no município de Abaetetuba, no nordeste paraense. Por conta da erosão de margem fluvial, ocorreu um deslizamento de terra registrado na manhã do último domingo (26/02). O status tem validade de 180 dias.

O documento vai facilitar apoio do governo federal junto ao Ministério da Integração Nacional e a Defesa Civil. Ao todo, 108 famílias que moravam nos bairros São João e São José ficaram desalojadas. A publicação homologa decreto municipal de teor semelhante divulgado no domingo mesmo pela prefeitura da cidade.

O governo do Pará montou uma força-tarefa na cidade com equipes do Corpo de Bombeiros, secretarias de assistência, obras, saúde e habitação, além das polícias Civil e Militar para garantir suporte médico, psicossocial, emissão de documentos, aluguel social e levantamento técnico de danos.

O Estado também dará apoio para o diagnóstico da área afetada e obras necessárias de infraestrutura para a orla da cidade. A força-tarefa estadual ficará no município enquanto for necessário.