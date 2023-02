Deslizamento em Abaetetuba: primeiros avisos do desastre começaram na sexta-feira (24), diz moradora

Moradores dos bairros São João e São José, em Abaetetuba, áreas atingidas por deslizamentos de terra neste domingo (26), voltaram às casas que tiveram de abandonar para pegar pertences. Os acessos aos locais atingidos está restrito por forças de segurança do Estado. O total de famílias atingidas foi atualizado pela prefeitura para 108. Apenas uma precisou do abrigo que foi improvisado no ginásio municipal. Os desastres, segundo os moradores, pelo menos dois dias antes.

Após as visitas apressadas para buscar pertences que ainda podem ser recuperados sem grandes riscos, moradores dos dois bairros comentam que desde sexta-feira (24) a Defesa Civil do município começou a visitar as famílias residentes das áreas atingidas. "Vinha quebrando tudo! Foi horrível! Agora eu não tenho casa para morar", disse a dona de casa Rita Lee dos Santos Pinheiro, de 43 anos.

Dona Rita Lee disse que saiu com a roupa do corpo e os dois filhos após os deslizamentos. Ela foi avisada dos riscos pela Defesa Civil na sexta-feira (24) (Igor Mota / O Liberal)

"Saí para comprar açaí e deixei meus dois filhos dormindo, o de 16 e a de 9 anos. Quando voltei, o vizinho me disse pra não entrar de moto e só ir buscar meus filhos que tudo estava quebrando. Larguei tudo e só fiquei com a roupa do corpo. Mas já estávamos nos preparando para sair, desde que a Defesa Civil nos avisou na sexta", relatou Rita Lee, que mora na região há cinco anos e bem perto do rio.

A senhora Vanilda Ferreira, de 62 anos, mora na região atingida desde criança. Ela conta que desde sábado (25) os moradores já estavam assustados e ouvindo falar que "a terra estava rachando" e que a "beirada poderia desmoronar a qualquer momento e a antena ia cair". "Todo mundo saiu correndo com crianças no colo, desesperadas. Desligamos a energia e pedi que Deus cuidasse da gente. Fiz um chá para minha mãe se acalmar e vieram me avisar que íamos sair de casa", disse.