Abaetetuba: 112 famílias são afetadas após deslizamento de terra, afirma Defesa Civil

Até as 19h45 deste domingo (26), a Defesa Civil de Abaetetuba, no nordeste do Pará, registrou 112 famílias afetadas após deslizamento de terra que aconteceu no mesmo dia, por volta das 11h, no bairro São João. A erosão ocasionou a queda de áreas do município, em locais próximos à rua Siqueira Mendes e da orla do rio Maratauíra, que banha a cidade. Segundo a prefeitura, não houveram mortos e feridos, apenas prejuízos materiais. Não foi a primeira vez que a comunidade vivenciou uma tragédia como essa. Em 2014, no mesmo bairro, 78 famílias foram atingidas e 106 pessoas ficaram desabrigadas depois da tragédia daquele ano.

Imagens divulgadas nas redes sociais mostram parte do território sendo “engolido”. Uma torre de energia inclinou, o que causou queda de energia para a região das ilhas e instabilidade elétrica no centro. A área foi isolada e não houve registro de feridos. Até às 19h deste domingo, não foram divulgadas informações oficiais sobre o total de famílias afetadas.

Equipes da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros, da Defesa Civil e da Prefeitura de Abaetetuba estiveram no local. A prefeita Francineti Carvalho solicitou apoio do Governo do Estado do Pará e do Ministério das Cidades.

Em nota, a Prefeitura Municipal de Abaetetuba informou, neste domingo (26), que já está tomando medidas necessárias com relação aos danos causados pelo deslizamento de terra nos bairros do São João e São José. “O perímetro está com trincas no solo da rua Siqueira Mendes até o final da D. Pedro I. Não há feridos e por precaução é necessária a evacuação de emergência dos moradores no entorno. Todas as Secretarias de Governo junto a Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, Vigilância Sanitária e DEMUTRAN estão trabalhando para lidar de forma efetiva com a situação”, repassou a Prefeitura.

“A prioridade da gestão municipal no momento, como informado, é o isolamento da área e o remanejamento das famílias para o ginásio esportivo Hildo Carvalho. A prefeita Francineti Carvalho compareceu ao local e já solicitou apoio do Governo do Estado e do Ministério das Cidades. A Prefeitura Municipal de Abaetetuba vai destinar recursos para o aluguel social das famílias afetadas com o desastre”, comunicou a prefeitura.

Energia elétrica

Por volta das 15h40 deste domingo, a Equatorial Pará informou que as equipes técnicas já estavam trabalhando em Abaetetuba, com o apoio das autoridades locais. Segundo a Equatorial, os técnicos aguardavam apenas a autorização de acesso à área afetada, para executar as ações de estabilização da torre e normalização do fornecimento de energia elétrica para a região das ilhas.

“O Corpo de Bombeiros está no local levantando informações e interditou a área até que as avaliações sejam concluídas e haja segurança para o acesso ao local”, informou a concessionária de energia.

“O fornecimento já foi restabelecido para as demais áreas da cidade que sofreram falta de energia no início da ocorrência”, garantiu a Equatorial.

Prefeitura organiza cadastramento de famílias afetadas



A prefeita de Abaetetuba, Francineti Carvalho, informou na tarde deste domingo (26) que o deslizamento de terra registrado nos bairros do São João e São José não deixou feridos e as perdas foram somente materiais. Ainda na tarde deste domingo, a Prefeitura Municipal começou a organizar o cadastramento das famílias afetadas, para que elas possam ser auxiliadas pelas autoridades.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, a gestora afirmou que o Ginásio Municipal Hildo Carvalho já estava sendo preparado para receber as famílias que perderam as suas casas durante a tragédia natural. Francineti pediu ainda que as pessoas não se deslocassem, por curiosidade, ao local afetado pelo deslizamento.

“Agora, nós nos encontramos no Ginásio Hildo Carvalho, onde estamos organizando para atender as famílias. No primeiro momento, nós tivemos na área afetada pelo desastre, onde foi montado um sistema de comando com a participação de todas as secretarias de governo, de todas as instituições envolvidas no socorro, com os bombeiros, a Polícia Militar, Departamento de Trânsito”, destacou a prefeita municipal.

“Nesse momento, nós não temos ninguém ferido. As perdas foram apenas materiais, e a prefeitura organiza o cadastramento das famílias e o acolhimento, para que sejam acolhidas da forma mais tranquila, mais calma possível”, explicou Francineti Carvalho.

A prefeita alertou e pediu para que a população não frequente a área afetada. “Nós pedimos à população que não se dirija para o local do desastre, para evitar tumultos. Nós precisamos, nesse momento, apenas da equipe que já está lá, prestando socorro”, declarou.

Estado envia equipes para prestar assistência ao município

O Governo do Pará informou que se solidariza com as famílias atingidas pelo deslizamento de terra em Abaetetuba e que já está prestando assistência ao município. Em nota enviada à reportagem no final da tarde deste domingo (26), o Estado assegura que “equipes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Forças de Segurança Pública, Seaster e Cohab já estão em deslocamento para a cidade”.

“Informamos ainda que o local onde o Corpo de Bombeiros está prestando atendimento às famílias atingidas é na Escola Estadual Vicente Maués (travessa José Gonçalves Chaves, 503), em Abaetetuba”, informou o Governo do Pará.

Helder Barbalho vai ao município nesta segunda-feira (27)



O governador do Pará, Helder Barbalho, usou as redes sociais, na tarde deste domingo (26), para anunciar que está acompanhando a situação do deslizamento de terra ocorrido nos bairros do São João e São José, em Abaetetuba, nordeste paraense. Helder disse que está em contato com a prefeita Francineti Carvalho e que estará no município nesta segunda-feira (27) para acompanhar, pessoalmente, o caso.

“Informo que o Governo do Pará já está atuando em Abaetetuba, após um deslizamento de terra. Estou em contato com a prefeita, Francineti Carvalho, e, amanhã, estarei no município”, escreveu o governador em uma rede social.

“Forças de Segurança Pública, a Seaster e a Cohab já estão em deslocamento para realizar as ações assistenciais na cidade. Minha solidariedade aos abaetetubenses!”, concluiu Helder Barbalho.

Moradores estão preocupados com a situação



Um morador de Abaetetuba que prefere não se identificar informou, neste domingo, que o deslizamento de terra vem ocorrendo nos últimos dias no bairro São João, onde há 10 anos no final da rua Siqueira Mendes o problema foi verificado. Agora, a situação ocorre no começo do bairro, a cinco quadras distantes de onde foi verificado o deslizamento anterior.

“Algumas casas já foram engolidas no barranco”, relatou o​​ morador, destacando que o deslizamento se dá a cerca de 30 metros do rio Maratauíra.

A erosão avança no local, e grande parte do terreno está trincado, ou seja, com risco de ceder a qualquer momento. O medo na cidade, segundo o morador, era de que, se chovesse forte ainda na tarde deste domingo, pudesse ocorrer a perda de uma outra faixa de terra. A base da Igreja de São José está trincada, e o perímetro do imóvel está isolado. Uma balsa do Porto do Português foi perdida com a erosão mediante a força das águas.