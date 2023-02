Deslizamento em Abaetetuba: Helder Barbalho vai ao município nesta segunda-feira (27)

O governador do Pará, Helder Barbalho, usou as redes sociais, na tarde deste domingo (26), para anunciar que está acompanhando a situação do deslizamento de terra ocorrido nos bairros do São João e São José, em Abaetetuba, nordeste paraense. Helder disse que está em contato com a prefeita Francineti Carvalho e que estará no município nesta segunda-feira (27) para acompanhar, pessoalmente, o caso.

“Informo que o Governo do Pará já está atuando em Abaetetuba, após um deslizamento de terra. Estou em contato com a prefeita, Francineti Carvalho, e, amanhã, estarei no município”, escreveu o governador em uma rede social.

“Forças de Segurança Pública, a Seaster e a Cohab já estão em deslocamento para realizar as ações assistenciais na cidade. Minha solidariedade aos abaetetubenses!”, concluiu Helder Barbalho.

Veja os vídeos sobre o caso: