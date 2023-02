Deslizamento em Abaetetuba: famílias atingidas serão entrevistadas e receberão auxílios

Em visita a Abaetetuba, na manhã desta segunda-feira (27), o governador Helder Barbalho conversou com representantes das 108 famílias que tiveram de deixar suas casas após deslizamentos de terra neste domingo (26). Ele garantiu que todas as vítimas serão entrevistadas e, dependendo da situação individual de cada uma, algum benefício será concedido, como aluguel, material de construção ou até compra de utensílios e eletrônicos perdidos.

"É um momento de ter união e compreensão, todos vão precisar se ajudar e vamos fazer de tudo para amenizar os impactos. Sabemos que não é a primeira vez em que esse tipo de acidente ocorre na região, que é uma terra que foi compactada em cima de caroço de açaí e serragem. Mas ninguém mora nessas áreas porque quer. É porque é a realidade de cada um. Agora, alguns estão desabrigados e outros estão desalojados", comentou o governador.

Francinete Carvalho, prefeita de Abaetetuba, agraderceu a resposta rápida do Governo do Estado no apoio às famílias atingidas. "Estamos observando a área, que é muito maior do que a ocupada por casas. As famílias foram orientadas a sair de suas residências desde sexta, o que é muito difícil. Não tivemos vítimas mortas ou feridas, mas muitos tiveram perdas materiais imensas e estamos buscando as melhores soluções para cada uma", declarou.

Fornecimento de energia elétrica

Por nota, a Equatorial Pará comunicou que está comprometida "...em normalizar o fornecimento de energia elétrica para os clientes da Ilha de Sirituba, em Abaetetuba, região do Baixo Tocantins, no menor tempo possível e informa que suas equipes técnicas seguem trabalhando, sem medir esforços, para encontrar soluções para sanar a situação".

"Conforme orientações da Prefeitura Municipal de Abaetetuba, da Defesa Civil e do Corpo de Bombeiros, ainda não é seguro realizar a implantação de estruturas para distribuição de energia que atenderá a ilha. Como medida de segurança e para prevenir acidentes, as equipes técnicas da distribuidora realizaram a retirada dos cabos que se conectavam à torre", diz a nota da Equatorial