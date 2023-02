Deslizamento em Abaetetuba: governador Helder Barbalho visita famílias e áreas atingidas

O governador Helder Barbalho visitou o município de Abaetetuba, nordeste do Pará, na manhã desta segunda-feira (27). Ele prestou solidariedade às 108 famílias que tiveram de deixar as próprias casas após deslizamentos de terra ocorridos neste domingo (26). Desde a tarde de ontem, o Governo do Estado havia garantido o envio de equipes para uma força-tarefa de assistência às vítimas.

Em nota, o Estado garantiu que enviou equipes do Corpo de Bombeiros Militar, da Defesa Civil do Estado, da Secretaria de Estado de Segurança Pública e Defesa Social (Segup), da Secretaria de Estado de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e da Companhia de Habitação do Estado do Pará (Cohab).

Após conversar com as famílias atingidas pelos deslizamentos, o governador acompanhou o trabalho das equipes do Governo do Estado, para ser atualizado sobre a situação no local. Uma coletiva de imprensa deve ser feita no município para anunciar novas medidas. A prefeita da cidade, Fracineti Carvalho, também pediu apoio ao Ministério das Cidades.