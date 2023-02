Deslizamento em Abaetetuba: "TerPaz Itinerante" leva assistência a famílias no município

Já estão em deslocamento, nesta segunda-feira (27), duas carretas do projeto "TerPaz Itinerante", da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), para atendimento das famílias atingidas pelo deslizamento de terra iniciado no último domingo (26), no município de Abaetetuba, na região de integração do Tocantins. À tarde, os serviços já estarão disponíveis à população. Na carreta da Saúde serão realizados atendimentos médicos e de vacinação; já na carreta da Cidadania, os moradores poderão emitir documentos, como RGs e certidão de nascimento.

“São duas carretas que devem ajudar no suporte de saúde e de cidadania para as famílias atingidas; sabemos que infelizmente não vamos conseguir mudar o que ocorreu, mas a Secretaria de Articulação da Cidadania está atenta, junto ao Governo do Estado, para levar melhorias à vida dessas pessoas e dar todo o suporte que elas precisam no enfrentamento de um momento como esse", afirma o titular da Seac, Igor Normando.

Deslizamento

O deslizamento ocorreu na rua Dom Pedro I, no bairro São João, na zona urbana de Abaetetuba, onde ficam 15 residências, com cerca de 30 famílias, conforme levantamento preliminar do Governo. Equipes do Corpo de Bombeiros Militar (CBM) e Defesa Civil estão no local para avaliar a gravidade dos danos e auxiliar os moradores que ainda permanecem na área.

A ação do "TerPaz Itinerante" é uma parceria com a Secretaria de Saúde Pública (Sespa), Secretaria de Assistência Social, Trabalho, Emprego e Renda (Seaster) e Polícia Civil do Pará.