Listão da UFPA 2023: nomes aprovados, 1º lugar geral, matrícula, repescagem e festa dos calouros

A sexta-feira (17) foi marcada por um dos dias mais esperados por milhares de estudantes paraenses, o dia de anúncio do listão dos aprovadados do Processo Seletivo 2023 (PS UFPA 2023). 7.381 estudantes garantiram vaga na universidade em 193 ofertas de cursos, distribuídas nos 12 campi da UFPA por todo o estado.

Listão dos aprovados

Por volta de 11h15 da manhã, a Universidade Federal do Pará (UFPA) disponibilizou o listão, após mensagem do reitor da instituição, Emmanuel Zagury Tourinho. Clique na imagem abaixo e veja o listão completo dos aprovados na UFPA.

Os 10 primeiros lugares gerais

Junto do listão, claro, vem a expectativa de saber quem foram os primeiros colocados. Minutos depois do anúncio geral, a UFPA divulgou os dez melhores colocados do processo seletivo 2023.

O melhor colocado foi o estudante Felipe Gandra Moreira, que cursará engenharia mecânica em Belém. Ana Sarah De Sousa e Kaike Eduardo Da Silva Lobo, ambos do curso de medicina na capital, completam os três primeiros lugares.

Confira o top 10:

1 - Felipe Gandra Moreira - Engenharia Mecânica/Belém

2 - Ana Sarah De Sousa - Medicina/Belém

3 - Kaike Eduardo Da Silva Lobo - Medicina/Belém

4 - Gabriel Alencar Ecker - Medicina/Belém

5 - Matheus Lopes Bitar Mesquista - Medicina/Belém

6 - Vitor Mickael Serrão Garcia - Medicina/Belém

7 - Rodrigo Ormanes Massoud - Medicina/Belém

8 - Rodrigo Akira Azevedo Kurosawa - Engenharia Da Computação/Belém

9 - Pedro Gustavo Paixão Gesteira Alves Rodrigues - Medicina/Belém

10 - Ithallo Ricardo Dantas Ennser - Medicina/Belém

Festa dos calouros

Estudantes e familiares fizeram das ruas de Belém um grande salão de festa. Em meio ao trigo, ovos quebrados e marchinhas na caixa de som, histórias de dedicação e superação.

No Guamá, por exemplo, a família de Alefe Frentzen, de 24 anos, aprovado no curso de Letras - Língua Inglesa, teve três aprovações. Além dele, a esposa e o pai do estudante também foram aprovados esse ano na UFPA. Milena Silva, de 22 anos, esposa de Alefe, foi aprovada no curso de turismo. Já o pai, Raimundo Edson Xavier, de 54, agora é calouro do curso de biblioteconomia

Quem também colocou o Pinduca para tocar foi Luciano Pantoja, de 19 anos, que foi surpreendido ao saber que foi aprovado no curso de Letras/Língua Portuguesa na Universidade Federal do Pará (UFPA). O jovem vende chopp na UFPA há um ano e soube da aprovação que logo que chegou ao campus para iniciar a venda do dia.

Como fazer habilitação para ingressar na UFPA

A orientação da UFPA é que os (as) estudantes façam a leitura completa do edital com atenção, pois os períodos para o preenchimento de dados e entrega da documentação serão breves.

Documentos necessários

Os calouros devem entregar presencialmente a documentação (original e cópia) para a matrícula. O estudante deve ficar atento ao edital disponibilizado no portal da instituição, onde conta a lista completa de cada curso com a respectiva data da entrega dos documentos.

A carteirinha de vacinação comprovando as duas doses contra a covid-19 segue obrigatória. Horários, locais e a lista de documentos estão detalhados no edital de cada curso.

Confira as datas e prazos:

• 17/02, às 14h | Lançamento do Edital de Habilitação

• 17/02, às 15h | Liberação das notas individuais na área de inscrição

• 17/02, às 16h | Abertura do COC

• 17/02 a 27/02 | Etapa 1 - Habilitação (preenchimento do sistema de Cadastro Online de Calouros) para cursos extensivos

• 20/03 a 31/03 | Etapa 1 - Habilitação (preenchimento do sistema de Cadastro Online de Calouros) para cursos intensivos

• 23, 24 e 25/02 | Etapa 2 - Habilitação (apresentação presencial dos documentos) para calouros de cursos extensivos de Belém

• 27/02 | Etapa 3 - Habilitação (entrega presencial de documentos e hetetoidentificação) para calouros de cursos extensivos de Belém

• A partir de 01/03 | Habilitação nos campi para calouros de cursos extensivos em outros campi

• 15 a 17/03 | Semana do Calouro

Início das aulas

De acordo com a Universidade Federal do Pará (UFPA), o início das aulas dos(as) calouros(as) ocorrerá conforme o calendário acadêmico da Instituição para 2023, disponível no site da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFPA (Proeg).

Os cursos com ofertas para a primeira entrada já iniciam no próximo dia 20 de março. Já a Semana do Calouro está prevista para o período de 15 a 17 de março.

Repescagem

Após a habilitação das(os) calouras(os) desta primeira chamada, serão realizadas repescagens de vagas de candidatas(os) não habilitadas(os) e reofertas de vagas não preenchidas.

A segunda chamada dos estudantes classificados (primeira repescagem), deverá ocorrer após a habilitação das(os) calouras(os) da primeira chamada. De acordo com a UFPA, as reofertas serão publicadas em tempo oportuno.