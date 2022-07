Liquida Santarém: Maior campanha promocional do oeste do Pará será lançada em 30 de julho

Neste mês de julho, a Associação Comercial e Empresarial de Santarém (Aces) concretizou a parceria com a Fundação de Ciência e Tecnologia Guamá para implantação da infraestrutura física do Centro de Inovação Aces Tapajós, na sede da Aces, em Santarém – Pará, que tem como proposta inicial o funcionamento de um coworking, visando estimular a cultura da inovação e eventos de empreendedorismo.

A parceria com a Fundação Guamá consiste em suporte técnico e financeiro para obras de construção civil, aquisição de equipamentos, mobiliário e material de consumo, além de promover eventos de capacitação, empreendedorismo e inovação, com treinamento e certificação de empresas da região oeste do Pará. O presidente da Aces, Roberto Branco, destaca que o espaço será um celeiro de negócios: “É um espaço que dará a oportunidade de empreendedores e estudantes desenvolverem projetos e novos negócios para o polo Tapajós, pois há diversas vertentes para serem exploradas, como a bioeconomia, a logística, o agronegócio. São nichos que podem receber incentivos por meio deste projeto”.

Nesta etapa de implantação e operacionalização das atividades, a parceria com a Fundação Guamá seguirá até dezembro de 2023. O Centro de Inovação Aces Tapajós contará também com a parceria do Governo do Estado do Pará, Prefeitura Municipal de Santarém, Grupo de Gestão Integrada para o Desenvolvimento Regional Sustentável (GGI-DRS), SEBRAE, SENAI, SENAC e Câmara de Dirigentes Lojistas.

VEJA MAIS

LANÇAMENTO LIQUIDA SANTARÉM

Considerada a maior campanha promocional do oeste do Pará, o Liquida Santarém, organizado pelo Conselho de Jovens Empresários da Associação Comercial e Empresarial de Santarém (Conjove da Aces), será lançado em 30 de julho, no Iate Clube, com a participação do empresariado do setor terciário e atividade industrial. A campanha promocional será realizada no mês de novembro.

As últimas edições do Liquida tiveram um impacto econômico acima de oito milhões de reais, conforme pesquisa desenvolvida pelo SEBRAE. Comerciantes aproveitam a campanha para queimar estoques oferecendo descontos de até 70%, renovando produtos e aumentando fluxos de clientes.

MOSTRA CULTURAL

O Conselho da Mulher Empresária da Associação Comercial e Empresarial de Santarém (CME da Aces) recebeu da Câmara Municipal de Santarém uma MOÇÃO DE APLAUSOS pelas celebrações de 20 anos da Mostra Cultural e entrega da Medalha Mérito Cultural Wilson Dias da Fonseca, de autoria da enfermeira Alba Leal – MDB.

A cerimônia ocorrida no dia 23 de junho, no auditório Mário Mendes Coimbra/Aces, condecorou a Corte do Çairé, o Grupo de Teatro Kauré e o artista Beto Paixão. Criada em 2001, a I Mostra Cultural ocorreu no Centro Recreativo, com exposição de artesanato, escultura de madeira, pinturas regionais, cuias pintadas, objetos com palhas de tucumã. Dentro da programação ocorreu apresentações de danças dos botos de Alter do Chão, o tradicional carimbó e a entrega da medalha Mérito Cultural Wilson Dias da Fonseca ao violonista Sebastião Tapajós.