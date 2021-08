Licitação prevê a construção de dois viadutos na Grande Belém; saiba onde

Uma licitação para concorrência pública nacional prevê a construção de dois viadutos localizados na rodovia BR-316. As interseções são com a avenida Independência e com a Alça Viária, ambos na Região Metropolitana de Belém. O aviso de licitação foi publicado em Diário Oficial do Estado do Pará na última quarta-feira (18). O edital para a contratação de empresa de engenharia que deverá executar obra está disponível no site do Núcleo de Gerenciamento de Transporte Metropolitano (NGTM).

A abertura da primeira fase do processo, que é a habilitação, será no dia 21 de setembro deste ano. A segunda etapa é a proposta de preço, em seguida, o resultado final da concorrência. Caso não haja recursos, as etapas do processo poderão ocorrer no prazo de até 20 dias.

O edital poderá ser encontrado neste link, aba Transparência Pública - Licitações - Concorrência Pública Nacional nº 02/2021, tendo como objeto a construção dos dois viadutos na BR-316.

A previsão é que as obras iniciem ainda neste semestre, após a assinatura da ordem de serviço. Os recursos para a construção são do cofre estadual, assim como outros três viadutos previstos para terem as licitações e obras ainda neste semestre.

São eles: avenida João Paulo com avenida Dr Freitas; rodovia Mário Covas com avenida Três Corações e; rodovia Mário Covas com avenida Independência. Os cinco viadutos estão com orçamento que giram em torno de R$ 150 milhões.

"São obras importantes para a melhoria do tráfego na BR, eficiência do sistema operacional do BRT Metropolitano e para a mobilidade urbana da Região Metropolitana de Belém, principalmente para as vias como Independência e Alça Viária", afirma o engenheiro Eduardo Ribeiro, diretor geral do NGTM.