Infraero apresenta projeto de nova área de Aviação Geral do Aeroporto de Belém

A Infraero concluiu o projeto da nova área de aviação geral do Aeroporto Internacional de Belém/Val-de-Cans - Júlio César Ribeiro. Segundo a empresa pública, o plenajeamento inclui novo pátio, com capacidade para 50 aeronaves, três novas pistas de taxiamentos, acesso viário e estacionamento de veículos. Um novo terminal, com 340m², também será construído para receber passageiros e tripulações.

A próxima etapa do processo será a licitação de contratação de empresa para execução das obras, prevista para ser publicada ainda em julho. Com isso, a previsão é de que os trabalhos sejam iniciados no segundo semestre deste ano.

“A entrega do projeto atende ao cronograma definido para a transferência das operações. Foram contemplados todos os quesitos para garantia da segurança e do conforto dos clientes da aviação geral”, afirma o presidente da Infraero, Brigadeiro Paes de Barros.

Com um total de 43 mil m², o novo espaço receberá as operações de aviação geral do Aeroporto Brigadeiro Protásio, que será desativado para a construção de um parque público estadual. A mudança de aeroporto ocorrerá quando as obras estiverem finalizadas e homologadas pela Agência Nacional de Aviação Civil (Anac). Pelo Plano de Transição Operacional, o Aeroporto Brigadeiro Protásio deve ser fechado até o dia 31 de dezembro deste ano. O local irá abrigar o Parque da Cidade, projeto do governo estadual que deve ter obras iniciadas no primeiro semestre de 2022.

A proposta de trabalho da Infraero deriva do Termo de Cooperação assinado entre o Ministério da Infraestrutura e o Governo do Estado do Pará, que prevê a transferência provisória das operações do Aeroporto Brigadeiro Protásio para o Val-de-Cans até que um novo sítio aeroportuário seja construído pelo Estado.