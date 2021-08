Projeto de licitação para o transporte público será revisto pela câmara, afirma Edmilson

O projeto de licitação para o transporte público na capital paraense deverá ser revisto pela Câmara Municipal, segundo afirma Edmilson Rodrigues. "Sexta-feira eu vou conhecer um catamarã de 120 lugares que é uma possibilidade, dentre outras empresas. Você vai fazer em um catamarã desse o trajeto saindo da universidade, parando no Ver-o-Peso, seguindo para Icoaraci em 25 minutos", relatou o prefeito de Belém.

LEIA MAIS

Na avaliação do chefe do Poder Executivo Estadual, para o projeto dar certo é necessário planejamento, atendendo as necessidades de horário da população e com veículos seguros. O prefeito garantiu também que em breve serão apresentadas as linhas experimentais Edmilson fala ao vivo no programa, que é capitaneado pelo apresentador Abner Luiz. A conversa iniciou às 12h.



O prefeito faz na entrevista um balanço dos primeiros seis meses de gestão e ações futuras em áreas como saúde, educação, saneamento básico e economia.



A entrevista tem transmissão simultânea no perfil do portal Oliberal.com no Facebook e Youtube. Os ouvintes podem participar enviando perguntas para a Rádio. Acompanhe.