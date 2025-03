Jurista paraense Adherbal Mattos morre aos 92 anos e deixa legado extenso no Pará

O jurista paraense Adherbal Augusto Meira Mattos, que também foi advogado, escritor, conferencista e professor titular na Universidade Federal do Pará (UFPA), morreu nesta terça-feira (4), aos 92 anos. Sua trajetória é marcada por grandes contribuições ao direito, em especial no que diz respeito ao direito internacional, público e privado, com várias homenagens à sua atuação oferecidas ainda em vida. Amigos, parentes e admiradores do seu legado despediram-se do jurista na manhã de hoje durante o velório realizado no complexo de capelas Max Domini, localizado na Avenida José Bonifácio, em Belém.

A sua partida mobilizou entidades como a Academia Paraense de Letras Jurídicas (APLJ), entidade na qual ocupava a cadeira de número 34, cujo patrono é Orlando Chicre Miguel Bitar. Em nota, a APLJ prestou condolências à família e expressou o desejo de que a trajetória e legado de Adherbal sirva como exemplo para as futuras gerações de profissionais do direito.

Outra manifestação em sua memória veio do presidente da Academia Paraense de Letras, professor doutor Ivanildo Alves. “O professor Adherbal Mattos inscreveu indelevelmente seu nome nos fastos do magistério superior da Universidade Federal do Pará, onde, como insuperável mestre, moldou os espíritos de sucessivas gerações e ergueu, com seu labor incansável, os alicerces de uma escola de pensamento jurídico voltada ao Direito do Mar”, afirma. Ele também faz menções às produções de Mattos e homenagem prestada pela UFPA.

“Jurista de vastíssima produção acadêmica, sua trajetória foi honrada pelo Instituto de Ciências Jurídicas, que entre os dias 26 e 28 de novembro de 2020, reuniu luminares do saber em um grandioso conclave, no qual 120 conferências e palestrantes de 11 nações renderam tributo ao seu legado. O homenageado dessa memorável edição deixou, com sua partida, uma lacuna irreparável no seio do pensamento jurídico. O Pará perdeu um de seus mais fulgurantes intelectuais. As letras jurídicas, um de seus mais ilustres artífices”, declarou o presidente com pesar.

Por meio de suas redes sociais, o advogado e presidente do Instituto Silvio Meira (ISM) André Meira, também se manifestou sobre o falecimento de Mattos, a quem se refere como “um dos maiores juristas do Pará”. “Particularmente, perdi um primo, um amigo, uma pessoa muito especial na minha vida. Dia muito triste. Que Ele conforte tia Maria Helena, meus primos e os amigos”, escreveu em postagem de despedida.

Enquanto escritor paraense, o seu reconhecimento também é vasto, com mais de trinta livros publicados, entre obras individuais e coletivas. A maioria deles aborda o direito como temática principal. Suas obras seguem principalmente a sua especialidade de ensino, o direito internacional, como no título “O Novo Direito do Mar”, onde o jurista avalia a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar. Mattos também possui uma vasta produção de artigos acadêmicos.