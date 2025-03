Morre escritor Affonso Romano de Sant'anna aos 87 anos, no Rio de Janeiro

Autor de mais de 60 obras, o escritor Affonso Romano de Sant´anna morreu na casa dele, em Ipanema, na Zona Sul do Rio, nesta terça-feira (4), aos 87 anos. A informação foi confirmada pela família do escritor. Affonso estava acamado há quatro anos. O velório foi agendado para a Capela Histórica do Cemitéria da Penitência na quarta-feira (5).

O escritor era mineiro e foi casado com a também escritora Marina Colasanti, que morreu em janeiro deste ano. Ele sofria de Alzheimer desde 2017 e estava acamado havia 4 anos.

O velório vai acontecer na Capela Histórica do Cemitério da Penitência, na quarta-feira (5), entre 11h e 14h. O escritor Affonso Romano de Sant´anna deixa uma filha, a atriz, roteirista e diretora Alessandra Colasanti, além de um neto.

Intensa produção

Esse mineiro de Belo Horizonte deixou mais de 60 obras em seis décadas de intensa produção. Affonso lecionou literatura no exterior, dirigiu o Departamento de Letras da PUC-Rio, atuou como crítico literário, foi cronista do Jornal do Brasil e do jornal O Globo.

Na década de 1990, Affonso Romano de Sant´anna assumiu a presidência da biblioteca nacional, período em que instituiu o Programa Nacional de Incentivo à Leitura, em vigor até hoje.