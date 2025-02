Morre o ator paraense Mário Zumba, palhaço trovador; saiba mais

A cultura paraense, em especial a arte da palhaçaria, fica triste neste sábado (22), com o falecimento de Luiz Mário Gomes de Araújo, mais conhecido como Mário Zumba, um dos integrantes e atual presidente da Associação Culturals Palhaços Trovadores. Ele faleceu por volta das 8h30 de hoje (22), por insuficiência renal. Ele tentou diálise, mas não resistiu, como informa Marton Maués, diretor dos Palhaços Trovadores e amigo de Mário. O velório vai ser relizado na capela do Parque das Palmeiras Amazon, na rua Domingos Marreiros, 1536, entre 3 de maio e 14 de abril, no bairro de Fátima. Luiz Mário gostava mesmo era de ser chamado de Mário Zumba ou simplesmente Zumba.

Zumba deixa um legado de cinco anos com os Palhaços Trovadores e outras iniciativas nas artes cênicas (Foto: Divulgação / Acervo Pessoal)

Marton Maués informa que Mário Zumba estava internado no Hospital da Aeronáutica. Ele era militar aposentado dessa Força, como suboficial. Mário nasceu no município de Primavera, no nordeste paraense. Hoje (22) transcorre o aniversário dele, de 69 anos de idade, como detalha Marton. "Ele estava no grupo (Palhaços Trovadores) há cinco anos. Tínhamos uma companhia, a Cia. 2 de Teatro, que realizou os espetáculos 'Meu Amigo Inglês' e 'Lapsus', ambas de autoria dele", destaca Marton Maués.

Palhaços Trovadores, grupo que acolheu Mario Zumba (Foto: Divulgação / Acervo Pessoal)

"Para nós, dos Palhaços Trovadores, é uma perda imensa. Acabamos de estrear espetáculo novo, ele escreveu toda a parte poética do texto, em cordel. Era o atual presidente do grupo também. Vai deixar muitas saudades em todos", finaliza Marton.

Nas redes sociais dos Palhaços Trovadores, foi postado: "Hoje as cortinas se fecham para um grande palhaço, mas sua arte e sua alegria jamais sairão de cena. Nosso querido Palhaço Trovador Theodoro (Mário Zumba) partiu, deixando um rastro de risadas, poesia e encanto por onde passou. Seu nariz vermelho, sua alma leve e seu coração gigante continuam vivos em cada história que contou, em cada sorriso que fez nascer. Sentiremos a sua falta, mas sabemos que, onde estiver, você segue espalhando luz e brincadeira".