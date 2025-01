Comissão de Segurança Pública da OAB Pará toma posse para mandato 2025-2027

A Ordem dos Advogados do Brasil (Seção Pará) empossou, no final da tarde desta terça-feira (21/01), a diretoria da Comissão de Segurança Pública, para o mandato 2025-2027, que acompanha o triênio da nova gestão do presidente da OAB Pará, Sávio Barreto. A solenidade de posse foi prestigiada por advogados no plenário da sede da OAB, na Praça Barão do Rio Branco, no bairro da Campina, em Belém.

A Comissão de Segurança Pública tem como missão investigar e recomendar ações para melhorar a área da segurança pública no território paraense. Tomaram posse, nesta terça-feira, os membros colaboradores, consultores e efetivos da Comissão, presidida pelo advogado criminalista Ivanildo Ferreira Alves.

Ivanildo Alves tem ampla experiência na área da segurança pública, pois além da atuação como advogado criminalista, ele é capitão da reserva da Polícia Militar, e professor de direito penal e processo penal na Universidade Federal do Pará (UFPA) e na Universidade da Amazônia (Unama).

O advogado Luiz Araújo destacou, logo após a posse, que os advogados estão empenhados em colaborar com a área da segurança pública, no âmbito da Comissão. "Nós estaremos atentos para receber todas as demandas da sociedade civil relativas ao tema segurança pública e também todas as demandas da advocacia paraense. Queremos debater e reunir as proposições e as deliberações para cobrar providências, no Estado, o detentor da competência e titularidade no poder público", afirmou.

Luiz Araújo acrescentou que, entre as principais medidas iniciais da Comissão, nas próximas semanas, os membros da Comissão querem realizar visitas institucionais aos órgãos ligados à segurança pública. "Vamos enviar ofícios a todos os órgãos solicitando dados secundários sobre os indicadores de criminalidade e as ações efetivas que concernem o plano de ação de segurança pública do Pará, considerando os órgãos vinculados à segurança estadual, federal e também a nível municipal", afirmou o advogado.

Diretoria e Membros efetivos

Além da presidência, a Comissão vai ter a atuação do vice-presidente, Ivan Moares Júnior, e da secretária, Stephanie Peixoto; também, integram a Comissão sete coordenadores temáticos: Viviane Neves (Administração Penitenciária), Carlos Felipe Alves (Polícia Civil), Alexandre Paiva (Polícia Federal), Marcelino Vieira (Polícia Militar), Luís Silva (Movimentos Sociais), Luiz Araújo (Comitê de Segurança Pública) e Larissa Miranda (Perícias).

Em Belém, solenidade de posse da Comissão de Segurança Pública da OAB Pará Presidente da Comissão de Segurança Pública da OAB Pará, advogado Ivanildo Alves, ladeado pelo advogado Luiz Araújo, e pelo jornalista Wesley Costa

A Comissão terá a atuação, ainda, de cinco consultores: a exemplo do jornalista Wesley Costa e do advogado criminalista Humberto Boulhosa, além de quatro professores da pós-graduação em segurança pública da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Sobre a atuação enquanto consultor da Comissão, o jornalista Wesley Costa disse que foi convidado pelo presidente Ivanildo Costa, e quer contribuir com a experiência jornalística que detém por acompanhar diariamente o trabalho dos agentes de segurança em Belém.

“A Comissão vai debater temas relevantes, quero participar das reuniões, a intenção é contribuir com esse trabalho aqui e levar para o Consep, que é o Conselho Estadual de Segurança Pública”, afirmou Wesley.