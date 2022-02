Jornalista de Itaituba chama ‘mulheres’ que trabalham em cozinha de garimpo de ‘raparigas’; vídeo

Weliton Lopes, apresentador do Jornal Eldorado, afiliada da TV Band, em Itaituba, no sudoeste do Pará, tem sido criticado por ofender as mulheres que deixam o município em busca de trabalho na região do garimpo. Durante o programa, que foi ao ar na última sexta-feira (11, ele afirmou que não há 'cozinheiras, mas raparigas', referindo-se à classe feminina que busca uma ascensão financeira.

No vídeo, que está viralizando nas redes sociais, Weliton aparece comentando: "Eu não sei se você percebeu que toda mulher fala que vai trabalhar no garimpo em uma cantina, vai fazer o que, vai ser puta, larga de ser besta; não atinada tu dizer para mamãe eu vou pro garimpo trabalhar na cozinha, tua mãe sabe que tu vais fazer o ‘ploc’ lá no garimpo”.

