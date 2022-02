Garimpeiros realizam protesto em frente à sede do ICMBIo em Itaituba

Garimpeiros se reuniram na madrugada desta quarta-feira, 16, em frente a sede do Instituto Chico Mendes (ICMBio) no município de Itaituba, no Pará. O grupo protestou contra a fiscalização ambiental no município que iniciou no dia 9 de fevereiro.

A região foi alvo da ‘Operação Alerta Amazônia 2’, na última quarta-feira, que tem como foco principal combater desmatamentos com uso posterior de fogo, ocorridos no interior da Floresta Nacional de Altamira, na área localizada no município de Itaituba.

Durante a operação, a PF constatou desmatamentos por corte raso, ou seja, a eliminação total da vegetação de uma área, no quantitativo total de 2.070 hectares, o que corresponde a mais de 2 mil campos de futebol.

A operação envolveu o cumprimento de três mandados de busca e apreensão, sendo um em São José do Rio Preto (SP), um em Itaituba e outro em Santarém, no Pará.

Convocação

Em áudios que circulam em grupos de Whatsapp, os garimpeiros pedem que empresários e demais mineradores que se reúnam em frente à base do ICMBio e do Ibama, para protestar contra as ações de fiscalização ambiental na região.

A redação do portal OLiberal.com solicitou nota ao ICMBio sobre a situação local, mas não houve posicionamento até a publicação desta matéria.

Pontes incendiadas

Na noite desta terça-feira (15) duas pontes localizadas no km 07 da Rodovia Transamazônica, no trecho que liga Itaituba a Jacareacanga, sofreram tentativa de incêndio. Restos de pneus e cinzas indicam que o incêndio foi intencional, mas o fogo não se alastrou nas estruturas.

No entanto, até o momento não se sabe a motivação da tentativa de incêndio, bem como os culpados ainda não foram identificados.