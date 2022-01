Alter do Chão: satélites e pesquisadores apontam garimpo como responsável por mudança de cor

Análises de imagens de satélite feitas pelo MapBiomas revelou indícios de que a turbidez da água do rio Tapajós, que banha Alter, a vila balneária de Alter do Chão, é resultado da ação de garimpos na região. Essa já era uma linha de investigação da Polícia Federal e de órgãos públicos de meio ambiente.

Para essa conclusão, foram analisadas sequência de imagens de satélite de alta resolução que indicaram que a lama dos garimpos de afluentes do Tapajós — como o Jamanxim, o Crepori e o Cabitutu — está por trás da pluma de sedimentos que tomou o rio neste ano e é visível em todo seu baixo curso até a foz.

No entanto, diz o consórcio, a cheia anual do rio Amazonas também contribui com a mudança de cor do rio Tapajós (já naturalmente barrento) na altura de Alter do Chão. Nesta segunda-feira (24/01), a PF faz um sobrevoo na área para avançar nas investigações.