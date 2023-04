'Jesus é o nosso único pastor', diz padre Cláudio Pighin

Reconhecer Jesus como único pastor. Essa é a mensagem principal na homilia do padre Cláudio Pighin, da Arquidiocese de Belém, realizada na tarde deste sábado, nas instalações de O Liberal.

VEJA MAIS

O Evangelho do dia é o de João. Na leitura, o apóstolo apresenta Jesus como o Bom Pastor, aquele que é reconhecido pelas ovelhas como o único capaz de cuidar delas, mesmo num local repleto de falsos pastores.

Padre Pighin explica que a parábola do Bom Pastor retrata a vida da Palestina, onde os pastores guardavam as ovelhas em um lugar comum, chamado de ‘redio’. Pela manhã, as ovelhas, mesmo misturadas, são capazes de reconhecer seus pastores apenas pela voz.

“A parábola quer nos dizer que Jesus, o Cristo, é o único e verdadeiro pastor que temos que reconhecer. Seguir a Jesus significa se identificar com ele, não somente na maneira de pensar e falar, mas de viver. Por isso, São João quando fala em conhecer o pastor, refere-se exatamente a isto, a todos que sentem no coração quando o Bom Pastor se aproxima”, diz o sacerdote.

Padre Pighin utiliza também outro trecho da parábola, onde diz que a maneira mais correta de entrar em contato com as ovelhas é entrar pela porta do redio, como Jesus disse. Mas, mesmo com os ensinamentos, muitos falsos pastores tentam adentrar de formas diferentes. Estes não tem amor às ovelhas, mas sim quer explorá-las, diz Jesus.

“Jesus define os falsos pastores como ladrões e assaltantes. Jesus não tem outro interesse além de salvar as ovelhas e elas o obedecem. Elas acreditam cegamente nele, diferentemente daqueles que seguem outros pastores aproiveitadores. Jesus se apresenta como a nova porta, não somente do velho redio de Israel, mas de outros que querem segui-lo, apostar no bem de todas as pessoas e fazer de tudo para ajudar. Precisamos nos deixar envolver pela sua mensagem e pelo seu testemunho. Estudemos constantemente a palavra de Deus”, diz o padre.