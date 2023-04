Missa em O Liberal: fiéis são ensinados a como reconhecer a presença de Deus

Neste domingo, 23, o terceiro da Páscoa cristã, fiéis católicos se reuniram na sede do jornal O Liberal, na avenida Romulo Maiorana, em Belém, para participar da missa celebrada pelo padre Cláudio Pighin. Com o tema da mensagem central sendo 'O reconhecimento de Jesus na vida cotidiana', o sacerdote ensinou a igreja como enxergar a presença de Cristo, ressuscitado, no dia a dia.

O casal Ana Paula Borges, servidora pública, e Daniel Borges, advogado, estiveram entre os membros presentes e acompanharam a liturgia. Para eles, a lição ficou bem clara:

"Ele nos mostrou um caminho para o reencontro com Jesus, o caminho para o reconhecimento de Jesus em nossas vidas, que perpassa pela percepção da nossa realidade, pelo conhecimendo das Escrituras e pela comunhão, que é a Eucaristia", disse Ana Paula.

Após a mensagem, Daniel diz que fica ainda mais sensível a presença de Jesus Cristo ressurreto em sua vida, algo que ele já costumava notar todos os dias: "Ele está em qualquer detalhe na nossa vida, desde a hora que a gente acorda, até a hora que a gente vai dormir, Ele é sempre presente. Basta a gente querer perceber a presença dele", afirma.

Durante a missa, padre Pighin fez a leitura do Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículo de 13 a 35, que conta a história de dois discípulos desanimados, três dias após a cruscificação de Jesus, que iam em direção a comunidade de Emaús. Eles encontram o próprio Jesus ressuscitado no caminho, mas não reconhecem imediatamente a figura de seu mestre até que, em determinado momento, o reconhecem à mesa quando começam a ceiar.

Conforme explicou o padre, a mensagem central da passagem ensina a respeito da dificuldade das pessoas em reconhecerem a presença de Deus, pois "seguem Jesus segundo o próprio entendendimento, e não com a cabeça de Cristo". Mesmo os discípulos, na ocasião, que haviam estado com Jesus presencialmente durante seu ministério, "rezado com Ele, caminhado dom Ele, não foram capazes de reconhecê-lo".

"O primeiro ponto para reconhecer a presença de Jesus é reconhecer a nossa realidade, o que está acontecendo a nossa volta. O segundo passo, pelo que vimos quando Jesus começa a ensinar a eles sobre os profetas, é que é preciso também ter conhecimento das Escrituras, e o terceiro ponto, quando eles começam a ceiar e, então, os discípulos reconhecem Jesus, é a Eucaristia - por isso a igreja insiste que é preciso ir à Missa aos domingos, porque, sem a missa, não haverá experiência do Deus vivo entre nós", sintetiza o padre.

A celebração continuou com a reafirmação da profissão de fé católica, dedicação de ofertas, oração eucarística e ministração da eucaristia, cânticos e bênção final.