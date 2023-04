Páscoa: funcionários do Grupo Liberal celebram a Ressurreição de Jesus

A Ressurreição de Jesus é referência e traduz esperança para os cidadãos diante das dificuldades e desafios no mundo. Essa a mensagem do padre Wiremberg José, vigário da Paróquia São Lucas Evangelista, do Conjunto Guajará I, no município de Ananindeua, ao celebrar a Missa de Páscoa dos funcionários do Grupo Liberal, na tarde desta terça-feira (11). A celebração litúrgica contou com a presença de funcionários de diversos setores, incluindo profissionais dos jornais O Liberal e Amazônia, do Portal oliberal.com e da Rádio Liberal, e pessoas da comunidade.

"A Páscoa deve ser compreendida e vivenciada pelas pessoas no dia a dia como a certeza da Ressurreição e da Vitória do Cristo sempre; apesar de todas as situações que vivemos muitas vezes de morte, que nós presenciamos na sociedade, nós sempre devemos reacender em nós a chama da esperança, esperança que o Cristo nos garante de modo primordial, que ressuscitou dos mortos, que venceu a morte", destacou o padre Wiremberg. A Páscoa traz o sentido de vida eterna, plena em Deus, como salientou o celebrante.

Reconhecer o Cristo

Nesse aspecto, o padre Wiremberg José enfatizou que o cristão acredita na Ressurreição de Jesus Cristo e essa convicção serve de incentivo à prática do amor, da fraternidade e da superação das adversidades na vida. "Caso contrário, estaríamos perdendo tempo ao abordarmos a Páscoa", salientou.

O celebrante relembrou a passagem bíblica em Jo 20,11-18, em que Maria Madalena, diante do túmulo de Jesus pensava que haviam retirado o corpo do Senhor do local. Mas, em dado momento, Jesus disse: "Maria!". E ela, então, o reconhece, chamando-o: "Rabuni" (que quer dizer: Mestre). Jesus lhe diz para divulgar aos outros que ele iria subir para junto de Deus.

"Só quem dá a vida após a morte é Deus", enfatizou padre Wiremberg. Acrescentou que com a Ressurreição, as portas do Paraíso são abertas. "O tumulo aberto não significa a ressurreição, ela (Maria) foi procurar pelo corpo e encontrou o Ressuscitado", destacou o celebrante. Ele obervou que a princípio ela não vê Jesus, assim como os discípulos a caminho de Emaús conversando com o Mestre não o haviam reconhecido. Porém, depois, ela e os discípulos reconheceram o Cristo.

Padre Wiremberg José: "Só quem dá a vida eterna é Deus" (Foto: Carmem Helena / O Liberal)

Emoção

Com 35 anos de serviços no Grupo Liberal, Matilde Santos, do Serviços Gerais, participou da Missa de Páscoa. "Essa missa lembra o amor de Cristo por todos nós, ele que venceu a morte; estar com os colegas de trabalho nesse momento é muito bom, esse é um momento emocionante", declarou.

Renata Souza, coordenadora de Gestão de Pessoas, disse que "a Páscoa é um recomeço, e é muito bom celebrá-la com os colegas de trabalho". Os jornalistas Camila Azevedo e Igor Wilson participaram das leituras na missa.

Aos 77 anos de idade, a técnica de Enfermagem aposentada Joana Barbosa frequenta as missas no hall de entrada do Grupo Liberal há seis anos. "Eu agradeço por nossas graças e peço saúde e fraternidade nesta Páscoa", declarou.