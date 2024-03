Instituto Somos Valente celebra 'Mulheres Guerreiras de Belém' pela terceira vez

Na noite de sexta-feira (22), o Instituto Somos Valente, que reúne moradores da comunidade Santos Dumont, do bairro Maracangalha, reverenciou, pelo terceiro ano consecutivo, mulheres que desempenham papéis cruciais em Belém.

O evento ocorreu na Associação Sociocultural Bela Vista e homenageou 20 mulheres de vários segmentos, entre as quais Rosângela Maiorana, vice-presidente do Grupo Liberal, a vice-governadora do Pará, Hanna Ghassan, e a deputada federal Elcione Barbalho.

Em comemoração ao Dia Internacional da Mulher e sob o título 'Mulheres Guerreiras de Belém', o evento busca reconhecer a importância e valorizar a contribuição feminina em todos os aspectos, exaltando a força e a resiliência das mulheres locais.

"A homenagem é da comunidade para essas mulheres, é algo de baixo para cima. São mulheres que desenvolvem papéis importantes e contribuem com serviços relevantes na capital. São verdadeiras inspirações para todos nós e é uma honra reconhecê-las", declarou Marilene Valente, líder comunitária.

O Instituto Somos Valente reafirmou seu compromisso de continuar celebrando e apoiando as mulheres que moldam o presente e o futuro de Belém. “O instituto nasceu para ajudar. Quando começamos, eu saía nas ruas pedindo doações, nossa comunidade precisava de várias coisas e fomos vencendo aos poucos. Hoje, quase toda comunidade está asfaltada. E isso devemos às mulheres que homenageiam e que são homenageadas. Juntas, somos mais fortes”, destacou Marilene.