Conheça o projeto que esteve no Domingão com Huck e ajuda comunidades vulneráveis de Belém há 7 anos

O amor ao próximo mobiliza milhares de pessoas em ações voluntárias que buscam levar mais dignidade às populações que vivem em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Há sete anos, o Amor em Foco atende comunidades de Belém, inclusive com a distribuição de alimentos. Mas, o que era para ser um pequeno grupo voluntário entre amigos acabou virando uma associação filantrópica que ganhou destaque em todo o Brasil, após uma participação no programa Domingão com Huck, da TV Globo, no último final de semana.

Coordenadora e fundadora da equipe, a fisioterapeuta Ana Paula Araújo conta que o Amor em Foco surgiu em 2016, entre poucas pessoas que decidiram fazer o bem. “Estávamos conversando que o nosso grupo todo fim de semana estava reunido e devíamos aproveitar isso para fazer algo importante e ajudar o próximo. Hoje o Amor em Foco, após sete anos, é uma associação filantrópica paraense. Fomos nos profissionalizando, aprendendo bastante e hoje o grupo é muito estruturado e temos uma grande variedade de ações”, comenta.

Mensalmente, duas atividades são realizadas: uma junto a comunidades e no último domingo de cada mês a equipe vai às ruas distribuir café da manhã para pessoas em situação de rua. Neste sábado (23), por exemplo, haverá um encontro, assim como no domingo de Páscoa, no dia 31. Já outro coordenador, o consultor de marketing Aleffe Gama, afirma que, por tudo que é feito no projeto e por toda a mobilização com as comunidades da capital paraense, o Amor em Foco é “mais que um projeto, é um propósito de vida”.

Destaque nacional

Não à toa, no ano passado, o grupo voluntário recebeu uma mensagem que mudaria sua trajetória de atuação: a equipe de casting - ou seleção - do programa Domingão com Huck, da TV Globo, entrou em contato com o projeto e convidou a equipe a fazer uma inscrição para participar do programa, no quadro The Wall, em que uma dupla enfrenta uma parede e demonstra conhecimentos, podendo faturar um prêmio em dinheiro. Os participantes passam por várias fases.

Aleffe Gama lembra que, quando o convite foi recebido pela equipe, todos acreditaram se tratar de um golpe, até porque a mensagem vinha com um link. “Estávamos ‘organizando a casa’, melhorando algumas coisas, quando recebemos essa mensagem do casting para mandar a inscrição ao The Wall. Ficamos receosos, fizemos uma junta para buscar todas as informações da pessoa que entrou em contato e, realmente, ela tem renome em São Paulo e era verdade. Então a gente conversou e se reuniu rápido, porque isso foi em uma quarta e a gente tinha que mandar até domingo o vídeo de inscrição”, conta.

A preparação foi grande até a ida ao programa. Segundo os coordenadores, houve um alinhamento de equipe em todas as áreas do projeto, que reúne mais de 20 pessoas à frente da iniciativa. Para o jogo em si, não há uma maneira exata de se preparar, já que as perguntas no quadro são aleatórias, de conhecimentos gerais. “A gente praticava em jogos de perguntas e respostas por aplicativo, mas chegando lá é diferente. Pensei que seria fácil, mas o nervosismo é tão grande que na hora você até sabe a resposta, mas fica nervoso e acaba caindo na dúvida”.

Água potável

Para que a inscrição fosse selecionada, a dupla precisou fazer um vídeo com um propósito que atraísse a equipe do programa. Portanto, a ideia foi atender a comunidade de Piriquitaquara, na Ilha do Combu, que não tem acesso a água potável. “Já vamos lá há mais de cinco anos, é uma comunidade logo atrás do Combu, de pessoas que trabalham com coleta de açaí, pesca, extrativismo na região. A gente já tinha feito várias atividades e não queríamos uma ação que não tivéssemos relação com a comunidade”, afirma Aleffe.

Como os moradores não têm acesso a água mesmo vivendo a 10 minutos de Belém, precisam se deslocar pelos rios para buscar água mineral em outra localidade. Ao chegarem até o Domingão com Huck, no quadro The Wall, o objetivo do Amor em Foco era arrecadar R$ 100 mil reais para implementar o sistema de água potável e disponibilizar esse acesso para 80 famílias da comunidade de Piriquitaquara, de acordo com Ana Paula Araújo.

“Nosso prêmio ficou em R$ 57 mil, mas a boa notícia é que vamos conseguir realizar, só precisamos fazer algumas adaptações. Se as pessoas continuarem ajudando, esse sistema vai ficar ainda melhor e vamos conseguir alcançar as 80 famílias que gostaríamos. No domingo tivemos um evento para assistir ao programa com todo mundo, porque todos os nossos familiares e amigos são do time Amor em Foco e todo mundo vibrou. A gente ainda conseguiu mais doações com toda essa visibilidade”, pontua a coordenadora.

Antes da participação no programa da TV Globo, o Amor em Foco tinha sete mil seguidores no Instagram, e agora já ultrapassa os 22 mil. Os organizadores ressaltam, por exemplo, que empresas já procuraram o grupo para fazer parcerias e doar. “Estamos cheios de mensagens, fizemos um plantão para dividir. Nosso preparo foi de muita dedicação para que esse momento fosse realmente importante, um divisor de águas para o grupo. A gente que representou, mas tem muitas pessoas por trás que fizeram tudo isso ser possível. Se não fossem eles, não teríamos chegado lá”, menciona Aleffe.

Com a visibilidade nacional alcançada, o Amor em Foco reafirma seu compromisso com a solidariedade e o bem-estar das comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica em Belém. Com um propósito renovado e o apoio crescente, a associação filantrópica segue firme na missão de levar dignidade e esperança para aqueles que mais precisam, inspirando pessoas a se engajarem em ações voluntárias e transformadoras. O Amor em Foco prova que, com amor ao próximo e determinação, é possível fazer a diferença na vida de muitos.

Saiba como ajudar o Amor em Foco

PIX:

CNPJ 53.757.788/0001-41

Vaquinha:

Link disponível no Instagram @amor.emfoco