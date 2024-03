Paraenses conquistam prêmio no 'Domingão do Huck' para ajudar comunidade no Combu; veja quanto

A participação dos paraenses Aleffe Gama e Ana Paula Araújo, no programa ‘Domingão com Huck’, foi celebrada como uma espécie de final de copa do mundo na tarde deste domingo (17), quando os dois se reuniram com os amigos, em Belém, para assistirem ao quadro ‘The Wall’.

Os dois fazem parte do grupo voluntário ‘Amor em Foco’, e se inscreveram no programa para arrecadar R$ 100 mil e ajudar a construir um sistema de abastecimento de água potável para a comunidade Periquitaquara, próxima a Ilha do Combu.

O The Wall consiste em um quadro de perguntas e respostas onde dois participantes jogam para acertar o máximo de questões e contam com a sorte de bolas lançadas, as quais devem cair em ícones que simbolizam diversos valores em dinheiro. Ana Paula era responsável por decidir o número de bolas apostadas em cada pergunta, enquanto Aleffe, deveria selecionar a resposta certa.

Ana Paula Araújo e Aleffe Ribeiro comemoram juntos com os amigos a participação no 'The Wall' (Foto: Thiago Gomes)

A meta de arrecadação não foi alcançada, já que ao final do quadro, os dois levantaram a quantia de R$ 57 mil e 600. No entanto, Aleffe Gama avalia como positiva a participação no programa, uma vez que um dos objetivos também era a divulgação do projeto voluntário.

“Foi muito emocionante, uma oportunidade única pra gente, primeiramente que, pra gente, o nosso maior objetivo era mostrar o voluntariado na Amazônia, então só por isso a gente está muito feliz, o nosso programa foi muito emocionante e acredito que todo mundo gostou de ter assistido”, afirmou Aleffe, que trabalha na organização e marketing da ONG há cerca de 7 anos.

Ana Paula é uma das fundadoras da organização e dividiu a tensão a cada pergunta e resposta no palco do 'Domingão com Huck'. Ela afirma que estava nervosa, mas muito feliz pela grande oportunidade do momento.

Participação de Aleffe e Ana Paula no 'Domingão com Huck' (Foto: Reprodução Globoplay)

“A gente tentou se alinhar bastante, estudar para essa oportunidade, então eu sabia quais eram as áreas de conhecimento que o Aleffe dominava, para que eu pudesse tentar administrar as bolas da melhor forma. Eu estava muito nervosa, porque é uma oportunidade única na vida, a gente mostrar o nosso trabalho pro Brasil, Então, assim, pra gente era uma oportunidade única, que independente do resultado muitas pessoas hoje vão conhecer a nossa história”, relata a fisioterapeuta.

Clima de Copa do Mundo

A dinâmica entre os dois durante o programa causou um clima de tensão a cada resposta que era aferida como certa ou errada por Luciano Huck. Esse nervosismo foi compartilhado com um grande grupo de amigos, que se reuniu em um bar, em Belém, para assistir ao programa junto com Aleffe e Ana Paula.

A cada pergunta, a torcida ficava apreensiva a espera da resposta ser validada por Luciano Huck (Foto: Thiago Gomes)

Essa reunião foi criada como mais uma forma de ajudar o projeto ‘Amor em Foco’, já que na entrada no estabelecimento foi cobrado um PIX solidário, sem valor estipulado, dando oportunidade para que todos pudessem fazer doações.

A energia no estabelecimento era contagiante, com torcida e comemorações intensas a cada resposta certa, ou aumento da quantia em dinheiro, que em determinado momento chegou a ultrapassar 177 mil reais.

Airton Ribeiro é amigo de Aleffe há mais de 10 anos e esteve no bar acompanhando cada minuto do programa. No meio da torcida, ele demonstrou apreensão a cada pergunta respondida pelo amigo.

“Eu estou numa ansiedade a mil, porque ele não me contou nada sobre o programa, não me contou quais as perguntas que ele acertou. A ansiedade está muito grande e cada pergunta parece uma final de campeonato”, afirmou o jovem.

Airton Ribeiro estava nervoso pelo amigo Aleff, mas comemorou a cada resposta certa no programa (Foto: Thiago Gomes)

Apesar de não ter alcançado a meta de 100 mil, Aleffe e Ana Paula poderão contar com a ajuda solidária de muitas pessoas que puderam conhecer o projeto Amor em Foco. Atualmente, a página do Instagram da ONG conta com mais de 20 mil seguidores.

Sobre a Amor em Foco

A associação filantrópica ‘Amor em Foco’ foi criada em 2016, a partir da união de vários amigos que decidiram começar uma iniciativa solidária. A ONG trabalha realizando doações e assistências diversas para comunidades ribeirinhas, quilombolas e pessoas em situação de rua.