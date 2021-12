Instituto Evandro Chagas investiga poluição atmosférica após incêndio em Barcarena

Nesta terça-feira (7), o Instituto Evandro Chagas, órgão ligado à Secretaria de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde e que fica localizado no município de Ananindeua, no Pará, recebeu solicitação do Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e da Polícia Civil do Pará para a investigação de possível poluição atmosférica e risco à saúde humana no município de Barcarena, em decorrência do incidente em um dos depósitos da mineradora Imerys, que armazenava Hidrossulfito de Sódio.

Em nota divulgada na tarde desta terça, o IEC informou que já encaminhou, no final da manhã, uma equipe técnica da Seção de Meio Ambiente para uma avaliação preliminar do sinistro junto aos órgãos estadual e municipal de saúde e meio ambiente, para que sejam traçadas estratégias para futuras investigações.

"A instituição ressalta que está disponibilizando a sua equipe técnica, assim como sua estrutura tecnológica, com laboratórios acreditados pelo Inmetro, para a investigação das consequências ao meio ambiente e à comunidade local do referido incidente", detalhou a nota do Instituto Evandro Chagas.

Na noite da segunda-feira (6), moradores do bairro Industrial, na Vila do Conde, em Barcarena, registraram o momento em que um dos depósitos da mineradora Imerys Rio Capim, que trabalha com a extração de caulim, pegou fogo e explodiu, provocando um forte odor de enxofre no município.

Ainda não há informações sobre o que teria provocado o acidente. Ninguém ficou ferido, segundo a empresa. E o sinistro foi controlado em tempo hábil com a ajuda do Corpo de Bombeiros.