Comissão da Alepa vai até Barcarena para investigar consequências de explosão

Uma comitiva formada por deputados da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) vai até Barcarena, na próxima quinta-feira (9), para investigar e acompanhar as consequências da explosão no município. Um dos depósitos de uma mineradora que trabalha com a extração de caulim pegou fogo e explodiu na noite desta segunda, provocando um forte odor de enxofre no município.

O pedido da formação do grupo foi feito por meio de requerimento do deputado Carlos Bordalo (PT), aprovado durante a sessão ordinária desta terça-feira (7). O paramentar afirma que as primeiras informações são preocupantes.

“Recebemos reclamações de irritação na vista, ardência na garganta e nos olhos. São as mesmas manifestações que ouvimos antes do acidente, durante uma visita anterior, e com o acidente, podem ter se potencializado". Segundo ele, o grupo de deputados deve avaliar a dimensão e a escala desse acidente, além de atuar com medidas mitigatórias e de assistência imediatas. "Também precisamos de medidas estruturais e fixas para enfrentar esse dilema que é permanente”, afirmou Bordalo.

A deputada Marinor Brito (PSOL) também se manifestou na tribuna sobre o ingresso de um pedido de formação de Comissão, para integrar, junto com o Ministério Público do Estado, um grupo de investigaçãocrimes ambientais. “Filtros foram trocados, mas os filtros são os adequados? Porque mais uma vez a população da Região Metropolitana de Belém sofre com um impacto grandioso, que ainda não temos a dimensão”, afirmou.