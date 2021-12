Imerys divulga comunicado após explosão em galpão da empresa

A Imerys divulgou, no começo da tarde desta terça-feira (7), um comunicado, informando que foi registrado um foco de incêndio na noite de segunda-feira (6) em um dos galpões da planta de beneficiamento da empresa, em Barcarena. "A ocorrência foi controlada ainda na noite desta segunda-feira, dia 6 de dezembro, sendo a fumaça completamente dissipada em poucas horas", diz o texto.

Segundo a empresa, o incêndio ocorreu exclusivamente em uma pequena parcela do produto químico Hidrossulfito de Sódio. "O Hidrossulfito de Sódio pode provocar irritação temporária do aparelho respiratório, caso seja inalado", alerta.

Ainda de acordo com a Imerys, as investigações sobre o ocorrido estão em curso com a participação das autoridades locais, sem riscos detectados de novos focos de incêndio. "A Imerys está em contato direto com a Prefeitura de Barcarena, auxiliando no que for aplicável e necessário. A Imerys confirma que nenhum outro incidente foi registrado além do citado acima ou qualquer outro efeito visual além da fumaça identificada", diz o comunicado.