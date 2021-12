Moradores de Barcarena relatam sintomas de intoxicação por fumaça de incêndio na fábrica da Imerys

Na manhã seguinte a um incêndio na fábrica da Imerys, no distrito de Vila do Conde, em Barcarena, moradores da região ainda sofrem com as consequências da exposição aos produtos que eles ainda não sabem ao certo o que eram. No bairro Industrial, que fica ao lado da fábrica, muitas pessoas ainda reclamam do cheiro forte da fumaça do incêndio. Muitos relataram que passaram a noite no hospital e fora de casa para conseguir ao menos respirar.

LEIA MAIS:

Syanne Melo, de 29 anos e grávida de dois meses, passou muito mal na noite anterior. “Me deu falta de ar, enjoo, por causa da fumaça. O fedor era horrível mesmo. Eu fui no médico era por volta de 22h, sai 4h. Fui pra UPA de Vila dos Cabanos. Tava tampando minha garganta, não conseguia beber água”, disse a jovem. Adenilson Melo, comerciante pai da jovem mãe, disse que precisou ceder o seu remédio para a que a filha conseguisse voltar pra respirar. Eles tiveram que parar uma ambulância no meio da estrada para socorrer a gestante, que precisou de oxigenação artificial até chegar no hospital.

Eisnner Furtado pediu explicações e ajuda para saber o que fazer, enquanto ele e a família passavam mal (Igor Mota / O Liberal)

Eisnner Furtado, 30 anos, sinaleiro de cargas, também reclamou das faltas de respostas. “Eu pedi uma explicação deles, fui na fábrica, Pedindo pra eles virem nas casas para avisar se era grave ou não, se precisar evacuar. Meus filhos e minha esposa não conseguindo respirar, estavam com ardência nos olhos, foi horrível”, reclamou.