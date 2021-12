VÍDEO: Moradores mostram explosão em mineradora de Barcarena e UPAs registram 30 atendimentos

Na noite desta segunda-feira (6), moradores do bairro Industrial, na Vila do Conde, em Barcarena, registraram o momento em que um dos depósitos de uma mineradora que trabalha com a extração de caulim pegou fogo e explodiu, provocando um forte odor de enxofre no município. Não há informações sobre o que teria provocado o acidente. Ninguém ficou ferido, segundo a empresa. E o sinistro foi controlado em tempo hábil com a ajuda do Corpo de Bombeiros.

Segundo a Prefeitura Municipal de Barcarena, até às 23h55 desta segunda-feira 30 atendimentos médicos foram realizados na unidade de saúde de Vila do Conde e na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Vila dos Cabanos. Três ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram colocadas à disposição da população para ajudar no transporte dos pacientes às unidades hospitalares.

De acordo com relatos de testemunhas, o incêndio teria atingido o armazenamento do produto químico hidrossulfito de sódio, responsável pela coloração branca ou acinzentada de diversos produtos como, por exemplo, papel.

Logo após o acidente, por conta própria, moradores orientavam uns aos outros a utilizarem máscaras, na tentativa de evitar a inalação da substância. “Foi um incêndio de grandes proporções e um cheiro insuportável de enxofre. Não tem condições de ficar em casa. Estamos saindo neste momento para ir para a Vila dos Cabanos tentar ficar em algum hotel. A sensação que a gente tem é que vai desmaiar a qualquer momento”, disse uma moradora, que não quis se identificar.

Outra moradora relatou que o momento é de pânico. "Minha neta, de 6 anos, está com sensação de desmaio, garganta arranhando e dor de cabeça. O cabelo está só enxofre. Já dei banho nela, mas os sintomas persistem", contou.

Nas redes sociais, o governador Helder Barbalho disse que “os órgãos do Estado já estão em contato com a prefeitura do município para tomar as devidas providências”.

Vídeos gravados pela população mostram o momento em que uma grande cortina de fumaça branca, provocada pelo produto químico, se formou, deixando os moradores assustados.

Por meio de nota, a Imerys informou que “foi identificado um foco de incêndio em um dos galpões da planta de beneficiamento da empresa, em Barcarena”. “O evento já foi controlado, não havendo qualquer acidente ou envolvimento com pessoas. A empresa está neste momento apurando as causas do incidente”, diz a nota oficial da mineradora.

Veja os vídeos compartilhados por moradores de Barcarena