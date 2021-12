Semas avalia possíveis danos ambientais causados por incêndio na fábrica da Imerys em Barcarena

A Secertaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas) informou, por nota, que após o incêndio em uma fábrica da Imerys, em Barcarena, "...enviará uma equipe de fiscalização e da diretoria de licenciamento ambiental para vistoriar o empreendimento e avaliar os possíveis danos ambientais".

Também por nota, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará e a Coordenadoria estadual de Defesa Civil confirmaram o combate ao fogo e que a própria brigada de incêndio local já havia controlado, em partes, o acidente.

"No local, constatou-se que se tratava de incêndio em hidrosulfito de sódio, substância hidrofóbica, que já estava sendo combatido pela brigada de incêndio local, com o uso de água. Os militares deram continuidade ao combate, inicialmente também com água passando, em seguida, a efetuar a retirada do material e técnicas de abafamento do material atingido. Situação controlada, por volta das 00h00", informou o CBM.

Pelas redes sociais, o deputado Carlos Bordalo (PT) informou que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) está montando uma diligiência ao município.