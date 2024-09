Incêndio de grandes proporções atinge loja e prédio público em Capanema

Um incêndio de grandes proporções foi registrado no início da tarde deste sábado (28) em Capanema, nordeste do Pará. Segundo informações preliminares, o fogo teve início em uma borracharia e, em seguida, atingiu uma loja de importados localizada em frente e o prédio da Justiça do Trabalho, que fica ao lado. Ninguém ficou ferido.

Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e estiveram no local combatendo as chamas durante toda a tarde. Ainda não há informações oficiais sobre feridos ou a extensão dos danos materiais.

O Corpo de Bombeiros Militar informou que atendeu a ocorrência de incêndio em uma loja de importados. Segundo a instituição, o Incêndio já está controlado e será realizada uma perícia no local para apurar a causa das chamas.

De acordo com Marinete Gomes, moradora que presenciou o incidente, o fogo se espalhou muito rápido. "Começou na borracharia, muito fogo. A fumaça cobriu a rua inteira e o pessoal começou a correr para tentar ajudar, mas não tinha muito o que fazer até os bombeiros chegarem", disse à reportagem de O Liberal.

Em nota, o Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região (TRT-8) se manifestou sobre o incidente, informando que a casa vizinha à Vara do Trabalho de Capanema foi atingida pelo incêndio. "A diretoria geral do TRT-8 acionou a estrutura de segurança do Tribunal, que já tomou as providências interagindo com as forças de segurança que atuaram no local, e, junto com a equipe do Corpo de Bombeiros, tomou as providências para retirar os objetos que poderiam ampliar o fogo, como carros e estruturas de gás. A VT de Capanema não foi atingida pelo fogo, mas somente avaliação do Corpo de Bombeiros definirá a eventual necessidade de derrubada de parede e reconstrução da área mais atingida", disse a nota.