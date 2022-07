Idosa cai de ônibus em movimento em Santarém

Na manhã desta quarta-feira (6) uma idosa de 67 anos, identificada como Celina dos Santos Lima, caiu de um ônibus ao tentar embarcar. O caso aconteceu por volta das 9h no bairro Elcione Barbalho com a Av. Fernando Guilhon, em Santarém, oeste do Pará. A vítima teve um trauma na cabeça e sangramento no nariz. Ela foi atendida no local pelo Serviço Móvel de Urgência (Samu), e levada ao Hospital Municipal.

Segundo informações preliminares, a idosa estava na escada do coletivo quando o motorista arrancou o veículo, causando a queda da idosa. Após perceber que a mulher estava no chão, o motorista do ônibus parou o veículo e, junto do cobrador, foi até ela para prestar assistência enquanto aguardava a chegada do SAMU.

O ônibus é da empresa Eixo Forte, que faz linha para Alter do Chão. A assessoria jurídica informou que está apurando o ocorrido e que prestará auxílio à vítima.

De acordo com o coordenador do Samu, Josiel Colares, a vítima bateu a cabeça na queda. “Ela caiu do ônibus e teve um trauma no crânio, bateu a cabeça, teve sangramento no nariz, mas estava consciente e orientada e foi conduzida ao PSM”.

Em nota, a assessoria de comunicação do Hospital Municipal afirma que o quadro clínico é estável e que a paciente já passou por um sutura na cabeça. Na nota diz ainda que já foram feitos exames de imagem, laboratoriais e que ela ficou em observação médica.