Hospital de Capanema promove oficina de carnaval para pacientes e acompanhantes

O Hospital Regional Público dos Caetés (HRPC), em Capanema, no nordeste do Pará, realizou, na terça-feira (3), uma oficina de artesanato carnavalesco voltada aos acompanhantes de pacientes em tratamento no Centro de Hemodiálise da Policlínica dos Caetés. A iniciativa buscou oferecer um momento de acolhimento em meio à rotina do tratamento de saúde.

A ação foi desenvolvida em parceria com o Grupo de Trabalho de Humanização (GTH) e teve como objetivo promover cuidado, escuta e afeto. Durante a atividade, os participantes confeccionaram máscaras e adereços de carnaval, em um ambiente de leveza, descontração e integração entre acompanhantes, pacientes e profissionais da unidade.

As peças produzidas na oficina foram preparadas para presentear os pacientes durante as sessões de hemodiálise, levando alegria e acolhimento ao ambiente terapêutico. A proposta reconhece a importância emocional dos acompanhantes, que muitas vezes acompanham diariamente familiares em longos períodos de tratamento.

Para o coordenador da unidade, Tharciso Souza, ações como essa contribuem para tornar o espaço mais acolhedor. “Sabemos que o tratamento exige tempo e dedicação tanto dos pacientes quanto dos acompanhantes. Proporcionar momentos como esse ajuda a transformar a espera em um período descontraído, criativo, fortalecendo o vínculo entre usuários, familiares e a equipe assistencial”, afirmou.

O Complexo Hospitalar dos Caetés (CHC) integra a rede de saúde do Governo do Pará e é administrado pelo Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano (INDSH), em parceria com a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa).

A unidade atende usuários pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e está localizada na avenida Barão de Capanema, no bairro Centro, em Capanema.