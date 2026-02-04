Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Economia chevron right

Economia

Economia criativa: projeto oferta cursos gratuitos em 9 cidades do Pará; veja onde e como participar

Iniciativa do Instituto Território das Artes foca em capacitar artistas do Baixo Amazonas, Xingu e Caeté. Santarém recebe evento nesta sexta (6).

Gabriel da Mota
fonte

Ações do Instituto Território das Artes irão abranger três regiões do Pará (Divulgação)

O Instituto Território das Artes promove, neste mês de fevereiro, uma formação gratuita para fortalecer a economia criativa em nove municípios do Pará. As ações buscam capacitar artistas, coletivos e produtores culturais das regiões do Baixo Amazonas, Xingu e Caeté. A iniciativa inclui eventos presenciais em Santarém e a abertura de um laboratório de projetos com inscrições abertas para todos os municípios contemplados. As inscrições podem ser feitas aqui.

O cronograma começa com o evento "Rede Pará Criativo – Eixo Formativo: Formação em Políticas Culturais e Economia Criativa", que ocorre nesta sexta-feira (6) e sábado (7). As atividades em Santarém são sediadas no Campus Rondon da Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). Segundo os organizadores, o objetivo central é fornecer ferramentas práticas para que empreendedores criativos desenvolvam iniciativas sustentáveis dentro do contexto amazônico.

A programação gratuita é composta por palestras, mesas redondas e oficinas voltadas para a elaboração de projetos e gestão cultural. O projeto é realizado por meio do Comitê Inter Regional de Cultura do Pará e visa descentralizar o acesso ao conhecimento técnico no setor das artes.

Saiba o que será oferecido na programação em Santarém 

Na manhã de sexta-feira (6), o evento conta com uma mesa redonda sobre os desafios da economia criativa. No período da tarde, começam as oficinas práticas, que são o foco principal da capacitação. As inscrições para estas atividades devem ser feitas por meio de um formulário online disponibilizado pela instituição.

Entre as capacitações confirmadas estão a "Oficina 1: Economia Criativa e elaboração de projetos", ministrada por Rodrigo Viellas, e a "Oficina 2: Empreendimentos Criativos, Gestão e Produção Cultural", conduzida por Raphael Ribeiro. O público-alvo prioritário são artistas, agentes culturais, produtores e estudantes interessados em profissionalizar sua atuação no mercado regional.

Veja como participar das oficinas de gestão e projetos

As ações estratégicas do Instituto Território das Artes abrangem municípios em três macro regiões do estado. No Baixo Amazonas, participam Santarém, Juruti e Óbidos. Na região do Xingu, o projeto atende Altamira, Porto de Moz e Pacajá, enquanto na região do Caeté, os contemplados são Capanema, Salinópolis e Quatipuru.

Para participar, os interessados devem ficar atentos aos prazos dos laboratórios de projetos, que permitem a inscrição de proponentes de qualquer uma das cidades citadas. De acordo com o instituto, o registro dessas atividades é fundamental para criar um histórico de fomento cultural no interior paraense.

Serviço: Rede Pará Criativo 

  • Datas: 06 e 07 de fevereiro de 2025 
  • Local: Ufopa – Campus Rondon, Santarém (PA) 
  • Cidades atendidas: Santarém, Juruti, Óbidos, Altamira, Porto de Moz, Pacajá, Capanema, Salinópolis e Quatipuru 
  • Inscrições: gratuitas, via formulários online (acesse aqui) 
Economia
