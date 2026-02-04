Pará tem alerta de chuvas intensas até sábado (7), segundo o Inmet

O Pará, juntamente com outros estados do Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul, está entre as localidades que receberam alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para a ocorrência de chuvas intensas. Além da Região Metropolitana de Belém, devem ser afetados, o nordeste, sudeste e sudoeste paraense. O aviso, publicado nesta quarta-feira (4), indica situações de perigo e é válido até sábado (7).

De acordo com o Inmet, com o alerta amarelo, as áreas sob alerta podem registrar ventos intensos, entre 40 e 60 km/h, e grande volume de chuva, variando entre 20 e 30 mm/h. Há risco de queda de energia, galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas. O Inmet recomenda que, durante o período crítico, a população beba bastante água, evite atividades físicas nas horas mais secas e reduza a exposição ao sol nos momentos de maior calor.

Norte

No Norte, parte de Rio Branco, além do Amazonas e parte de Macapá também devem enfrentar chuvas intensas. No Nordeste, o alerta inclui Ceará, Maranhão e Piauí, com possibilidade de acumulados entre 30 e 60 mm/h e 50 a 100 mm/dia. No Sudeste e Centro-Oeste, as chuvas devem ocorrer entre esta quarta (4) e sexta-feira (6), atingindo praticamente todas as regiões. Serão afetados os estados de Goiás, Rio de Janeiro, partes do Espírito Santo e Minas Gerais — principalmente o Triângulo Mineiro, Zona da Mata e o Sul de Minas.

No Mato Grosso, o sudeste do estado deve concentrar os maiores volumes, enquanto no Mato Grosso do Sul o alerta vale sobretudo para áreas centrais e nordeste. No estado de São Paulo, os municípios das regiões norte e nordeste — como Ribeirão Preto, Franca e São José do Rio Preto — estão sob alerta, assim como cidades da região leste, incluindo São Paulo, São José dos Campos e Taubaté.

Sul

No Sul, a instabilidade deve se concentrar nas proximidades de Curitiba (PR) e em municípios do nordeste de Santa Catarina, como Joinville. O alerta de chuva vale até quinta-feira (5). A região Sul também enfrenta um alerta de onda de calor, classificado como de grande perigo. Moradores do sul do Paraná, regiões central e oeste de Santa Catarina e de boa parte do Rio Grande do Sul devem redobrar a atenção. As temperaturas podem ficar 5°C acima da média por mais de cinco dias consecutivos, associadas à baixa umidade, o que representa risco à saúde.