Hospital Anita Gerosa encerra atendimento da maternidade para pacientes do Sus

O tradicional Hospital Anita Gerosa, em Ananindeua, anunciou nesta quarta-feira (22) o encerramento definitivo do atendimento da maternidade para pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) a partir do próximo domingo (26). A decisão, comunicada oficialmente pela direção do hospital, foi antecipada pela reportagem de O Liberal em dezembro de 2024, quando o jornal noticiou a possibilidade do fim do atendimento devido à crise financeira enfrentada pela instituição. O hospital atendia cerca de mil pacientes por mês vindos do sistema público de saúde. A prefeitura de Ananindeua ainda não se manifestou sobre a decisão do hospital.

Motivos do encerramento

Uma faixa foi colocada em frente à instituição para avisar os pacientes sobre o encerramento. De acordo com a direção do Hospital Anita Gerosa, a interrupção dos atendimentos pelo SUS é atribuída à falta de repasse de verbas da Prefeitura de Ananindeua. A dívida da gestão municipal com a entidade em dezembro era de R$ 3,5 milhões, referentes a pagamentos pendentes de janeiro a junho e outubro a dezembro de 2023, além do período de janeiro a março de 2024. A situação comprometeu a sustentabilidade financeira da unidade, que informou que registra um déficit mensal de R$ 800 mil.

O hospital, que possui mais de 60 leitos e é administrado pela Sociedade Beneficente São Camilo, com sede em São Paulo, vinha alertando as autoridades municipais sobre as dificuldades financeiras desde abril de 2024. Em 26 de novembro, o Anita Gerosa comunicou oficialmente à prefeitura que o convênio seria rescindido em um prazo de 60 dias, encerrando os atendimentos hospitalares do SUS no dia 26 de janeiro de 2025.

Faixa colocada na fachada do hospital alerta sobre o encerramento (Via WhatsApp)

Impactos na saúde e no emprego

Com a decisão, mais de 200 trabalhadores da instituição serão impactados, alguns possivelmente com a demissão. "Estamos muito tristes, dia 27 começam as demissões", disse uma trabalhadora do local, que preferiu não ser identificada. Além disso, o encerramento dos atendimentos da maternidade pelo Sus no Anita Gerosa deixa uma lacuna no sistema de saúde de Ananindeua, que dependia da estrutura filantrópica do hospital para atender um elevado fluxo de pacientes. A unidade, além de prestar assistência hospitalar, realizava atendimentos ambulatoriais e internações, contribuindo para desafogar outros hospitais da região metropolitana de Belém.

