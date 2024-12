Hospital Anita Gerosa deve suspender atendimentos pelo SUS em Ananindeua

Enfrentando crise financeira há anos, agravada pela falta de repasse de verbas da Prefeitura de Ananindeua, o Hospital Anita Gerosa deve parar de receber pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS). O Grupo Liberal teve acesso a um comunicado interno do hospital informando que os atendimentos e internações pelo SUS estarão suspensos a partir do dia 26 de janeiro. A decisão também pode deixar desempregados os mais de 200 colaboradores que trabalham na maternidade.

Com mais de 60 leitos, o Anita Gerosa é um estabelecimento filantrópico, sem fins lucrativos, sob a gestão da Sociedade Beneficente São Camilo, com sede em São Paulo, e recebe um grande fluxo de pacientes e acompanhantes.

Apesar dos impactos que a suspensão da assistência prestada pelo Hospital Anita Gerosa pode provocar na área de saúde do município de Ananindeua, a medida não chega a causar surpresa, considerando a situação desesperadora enfrentada pela unidade.

Em abril deste ano, o Anita Gerosa informou que o prefeito Daniel Santos, o Dr. Daniel, já devia R$ 3,5 milhões, valor referente aos meses de janeiro a junho e de outubro a dezembro de 2023 e, de janeiro a março de 2024, do convênio entre o Anita Gerosa e a gestão municipal. Na ocasião, já foi dado o alerta sobre o risco de o hospital suspender o atendimento.

O hospital Anita Gerosa e a Prefeitura de Ananindeua foram procurados para comentar sobre o assunto. O Grupo Liberal aguarda um retorno.