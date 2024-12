Hemopa registra aumento de 15% na coleta de sangue em novembro

A Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa) registrou um crescimento de 15% na coleta de bolsas de sangue em novembro de 2024, totalizando 11.231 unidades. O número, comparado às 9.776 bolsas coletadas no mesmo período de 2023, reflete o impacto de ações como a descentralização dos serviços e campanhas voltadas à doação voluntária.

O presidente da Hemopa, Paulo Bezerra, atribui o aumento à conscientização da sociedade e às novas agências transfusionais inauguradas este ano. “Comemoramos esse crescimento de 15%, que é reflexo de como a população paraense tem se mostrado cada vez mais sensível e consciente da importância da doação de sangue. Além disso, há uma maior participação dos municípios que nunca tiveram oportunidade de doar, especialmente aqueles onde a Fundação Hemopa inaugurou uma agência transfusional. Esse impacto superpositivo é resultado de um trabalho contínuo que destaca a importância de salvar vidas”, afirmou.

As campanhas realizadas em novembro, especialmente as ações em comemoração ao Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, foram cruciais para o resultado. A programação incluiu homenagens, atividades culturais e eventos de sensibilização, que mobilizaram voluntários em diferentes regiões. Para Juciara Farias, gerente de Captação de Doadores do Hemopa, os resultados traduzem o esforço coletivo. “Nossa palavra é gratidão a todos os doadores e doadoras que fizeram a diferença na vida de tantas pessoas neste ano de 2024. Nossa gratidão também a todos os parceiros que, junto à captação de doadores, não mediram esforços para a realização de tantos eventos de promoção à doação de sangue. O reflexo de nosso trabalho é a saúde de todos os pacientes que precisam de sangue no Estado do Pará. Viva os doadores de sangue, e continuem doando regularmente”, declarou.

O impacto da solidariedade é sentido diretamente pelos pacientes. Elisana Santos Magalhães, que passou por duas angioplastias e necessitou de transfusões, compartilhou sua experiência. “Meu caso foi uma emergência, pois tive severa hemorragia interna. A solidariedade de alguém que nem conheço salvou a minha vida. Por isso, peço a quem puder ajudar, quem quiser salvar uma vida, que doe sangue, pois muita gente precisa”.

Com as ações de descentralização, o Hemopa também expandiu sua presença em municípios como Ourilândia do Norte, Bragança, Portel, Salinópolis e Santana do Araguaia, além de inaugurar uma unidade no hospital Beneficente Portuguesa, em Belém. As novas agências facilitaram o acesso tanto para doadores quanto para pacientes, ampliando a cobertura e garantindo estoques suficientes para atender às demandas estaduais.