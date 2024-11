Governo do Pará entrega Agência Transfusional no Hospital Beneficente Portuguesa

O Governo do Pará, por meio da Fundação Hemopa, entregou nesta sexta-feira (29) mais uma Agência Transfusional, dessa vez no Hospital Beneficente Portuguesa, localizada no bairro do Umarizal, em Belém, fortalecendo os serviços de hemoterapia em uma das mais tradicionais instituições de saúde do Estado. A cerimônia contou com a presença da secretária de Articulação da Cidadania, Elieth Braga, do deputado estadual Thiago Araújo, do empresário Flexa Ribeiro, além de Paulo Bezerra, presidente da Fundação Hemopa, e Alírio José Duarte Gonçalves, presidente do Hospital Beneficente Portuguesa.

O governador Helder Barbalho, presente na inauguração, destacou a relevância da iniciativa. “É muito importante que possamos garantir a oferta de sangue, e a estrutura do Hemopa está expandindo. Esta é a 23ª agência transfusional entregue. Com isso, ampliamos a oferta, descentralizamos o atendimento e, particularmente, ter uma agência transfusional dentro do Hospital Beneficente Portuguesa é absolutamente necessário, em se tratando de um dos maiores hospitais do Brasil. No fim das obras da Beneficente, ainda no primeiro semestre de 2025, teremos 560 leitos, sendo 109 leitos de UTI. Este hospital, que atende privado, filantrópico e SUS, é uma referência e precisa ter o seu estoque sanguíneo aqui garantido para cumprir sua missão de cuidar dos pacientes, salvar vidas e oferecer um serviço de excelência”, afirmou.

VEJA MAIS

A nova Agência Transfusional foi equipada para realizar cerca de 400 transfusões mensais, modernizando o atendimento com tecnologias de ponta que garantem maior segurança e eficiência no processamento e armazenamento de hemocomponentes. Para Paulo Bezerra, presidente da Fundação Hemopa, a nova unidade reforça a política de descentralização do Hemopa.

(Marco Santos/ Ag. Pará) (Marco Santos/ Ag. Pará)

“Essa ação faz parte da nossa política de descentralização das agências transfusionais, permitindo que o Hemopa esteja mais próximo, dentro das unidades hospitalares, para atender com mais agilidade, presteza e segurança todas as demandas deste hospital. A Beneficente é muito importante, um hospital de grande porte, onde o atendimento de leitos do SUS corresponde a mais de 60%. São mais de 100 leitos do SUS. Por isso, o Hemopa, mais do que necessário, está presente aqui com essa parceria de grande relevância para o Estado junto ao Hospital Beneficente Portuguesa.”

Com 170 anos de história, o Hospital Beneficente Portuguesa segue como referência em saúde no Pará. O presidente do Beneficente Portuguesa, Alírio José Duarte Gonçalves, reforçou o impacto da nova unidade para o hospital e seus pacientes. “Com muita honra, a Beneficente é parceira do Governo do Estado com essa Agência Transfusional do Hemopa. É uma unidade que vai facilitar muito o atendimento em Belém para os pacientes do Sistema Único de Saúde, que são as pessoas que mais precisam dessa agência. E, com toda honra, foi essa parceria que inauguramos hoje. A agência do Hemopa é muito importante para o hospital, tanto para atender com rapidez quanto para dar segurança ao paciente”, afirmou.

Investimentos

Em 2024, a Fundação Hemopa realizou investimentos para aprimorar os serviços de hemoterapia e hematologia no Estado. Foram inauguradas agências transfusionais nos municípios de Ourilândia do Norte, Bragança, Portel, Salinópolis e Santana do Araguaia, além de uma nova unidade de coleta em Belém, ampliando a cobertura hemoterápica e facilitando o acesso dos pacientes aos serviços de transfusão.

Além disso, o Hemopa investiu em novos equipamentos, incluindo centrífugas, geladeiras de armazenamento e cadeiras de coleta, proporcionando maior eficiência e conforto aos doadores. Essas melhorias fazem parte de um esforço contínuo para modernizar os processos e garantir a segurança e qualidade na coleta e no processamento do sangue.

Serviço

A nova Agência Transfusional do Hemopa está localizada no Hospital Beneficente Portuguesa, no bairro do Umarizal, em Belém. O endereço do hospital é Av. Generalíssimo Deodoro, 679 - Umarizal. A Agência Transfusional está situada no segundo andar do hospital.