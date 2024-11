Campanha de doação de sangue: unidade móvel é instalada em frente ao Hospital Ophir Loyola, em Belém

Uma campanha de doação de sangue será realizada em Belém nos dias 7 e 8 de novembro, em alusão ao Dia Nacional do Doador de Sangue, celebrado no dia 25 deste mês. Resultado de uma parceria entre o Hospital Ophir Loyola (HOL) e a Fundação Centro de Hemoterapia e Hematologia do Pará (Hemopa), a ação conta com uma unidade móvel do hemocentro, que ficará disponível, das 8h às 17h, em frente ao hospital, no bairro de São Brás. A ação quer sinalizar à sociedade a importância de abastecer a instituição de saúde para atender a demanda transfusional dos pacientes. A meta é conseguir 200 doações.

Na rede de saúde pública do Estado, o hospital é referência no tratamento do câncer e devido ao perfil de assistência tem uma das demandas mais altas de transfusão. Os maiores consumidores de sangue são os pacientes com doenças hematológicas malignas, principalmente os acometidos por leucemia - doença originada na medula óssea - que atinge as células sanguíneas chamadas de leucócitos e impede o funcionamento normal do organismo.

Para doar sangue é necessário:

- Apresentar um documento de identidade oficial com foto e assinatura (Ex.: RG, CPF, carteira de trabalho e passaporte);

- Ter entre 16 e 69 anos (menores de 18 anos precisam estar acompanhados de responsável legal);

- Ter mais de 50 quilos;

- Estar bem alimentado (não pode estar em jejum);

- Dormir pelo menos 6h nas 24h anteriores à doação;

- Não ingerir bebida alcoólica 12h antes da doação;

- Ter intervalo entre doações de dois meses para homens e três meses para mulheres;

- Quem se vacinou contra a Covid-19 pode doar sangue, sendo necessário um intervalo de dois dias após cada dose para quem recebeu a vacina Coronavac, e sete dias para quem recebeu as demais vacinas;

- Quem teve Covid-19 pode doar sangue depois de 10 dias após a cura.

Serviço

Campanha de doação de sangue

Data: 7 (quinta-feira) e 8 (sexta-feira) de novembro de 2024

Horário: 8h às 17h

Local: unidade móvel em frente ao Hospital Ophir Loyola

Endereço: av. Gov. Magalhães Barata 992, bairro São Brás, Belém (PA)