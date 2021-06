Helder nega aumento da ocupação de leitos de UTI para covid-19 no Pará

Um usuário do Twitter questionou, em uma publicação da Prefeitura de Belém, o que estava sendo feito para conter o "...aumento abrupto de número de casos e ocupação de leitos de UTI". E marcou o perfil oficial do governador Helder Barbalho (MDB). A equipe que administra a conta respondeu com uma negativa para aumento de casos de covid-19 e ocupação de leitos.

"A informação sobre o aumento do número de casos de COVID-19 no Estado e de ocupação dos leitos de UTI não procede. Conforme levantamento epidemiológico do Comitê Técnico e Científico da Sespa, nos últimos 15 dias, houve uma queda de 2,5% no número de internações e de 85,12% da média móvel de casos registrados", dizia a equipe de redes sociais do governador.

Conforme levantamento epidemiológico do Comitê Técnico e Científico da Sespa, nos últimos 15 dias, houve uma queda de 2,5% no número de internações e de 85,12% da média móvel de casos registrados. #EquipeHB [2/2] — Helder Barbalho (@helderbarbalho) June 10, 2021

Porém, no último dia 4, em pronunciamento nas redes sociais, o governador Helder Barbalho (MDB) disse que taxa de ocupação de leitos clínicos chegou a 52,7% no Pará. A taxa de ocupação de leitos de UTI estava em 77%. E que isso representava uma condição de alerta sobre sobrecarga no sistema público de saúde devido à covid-19. Inclusive reforçou o pedido de que a população se cuidasse e evitasse uma sobrecarga no sistema de saúde.

Na capital, o índice de leitos municipais de UTI ocupados com casos e covid-19 na capital saltou de 53,8%, registrados na segunda (7), para 76,9%, conforme balanço atualizado na terça (8), pela Secretaria Municipal de Saúde de Belém (Sesma). Os boletins são publicados, diariamente, no Twitter. Nesta quarta (9), não houve boletim com número de casos e leitos.

A Redação Integrada de O Liberal fez contato com a Sesma e com Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) e aguarda um posicionamento sobre a real situação da disponibilidade de leitos no estado e na capital.