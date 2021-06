Belém tem altas significativas em ocupação de leitos públicos de UTIs e novos casos de covid-19

A taxa de ocupação de leitos públicos municipais destinados a atendimentos de casos de covid-19, em Belém, registrou um crescimento significativo em relação aos últimos balanços dessa semana, apontou o boletim epidemiológico mais recente, publicado pela Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), na noite desta terça-feira (8). O índice de leitos municipais de UTI ocupados com casos e covid-19 na capital saltou de 53,8%, registrados na segunda (7), para 76,9%, confirma balanço atualizado esta terça (8) pela Sesma. A taxa de ocupação de leitos clínicos para a covid-19, porém, se manteve estável, em 20%. Confira:

Os números desta terça (8) também mostraram um aumento expressivo nos casos registrados em 24 horas: foram 587 a mais. Esse número é cinco vezes superior ao de casos inseridos no sistema segundo boletim da Sesma publicado na segunda-feira (7), quando 115 casos novos foram computados em Belém, em 24 horas - e quatro vezes maior que o último grande salto nos registros, em 2 de junho, quando 125 casos novos de covid-19 foram confirmados pela Sesma na capital.

A redação integrada de O Liberal está procurando a Sesma, a Prefeitura de Belém e a Secretaria de Estado de Saúde Pública do Pará (Sespa) para comentar esse crescimento e saber se medidas estão sendo planejadas, se for confirmada uma tendência de manutenção de novas altas nas taxas de ocupação de leitos municipais destinados à covid-19 e nos registros de novos casos diários confirmados no município.

Balanço em uma semana já mostra contrastes de junho



No dia 31 de maio, quando 83 novos casos foram apontados em 24 horas na capital, o registro de ocupação na rede pública municipal de Belém era de 30% dos leitos de UTI para a covid-19, e de 27,2% para os leitos clínicos destinados ao tratamento da doença.

No dia 1 de junho, com mais 104 casos notificados em 24 horas, a taxa de ocupação das UTIs públicas de Belém para a covid-19 se elevou a 44,4%, enquanto o índice de leitos clínicos subiu a 23,6%. Mas desde então, a média de ocupação de leitos de UTI não havia superado ainda barreira dos 50% de ocupação.

A ocupação de leitos clínicos, por sua vez, segue variando, desde então, mas ainda não alcançou a casa dos 30% desde o boletim publicado no fim de maio.

Chama a atenção que a maior inserção no número de casos em 24 horas nos balanços da Sesma, neste período, desde 31 de maio, havia sido registrada apenas em 2 de junho, quando 125 casos novos foram inseridos no sistema no balanço daquelas últimas 24 horas. Desde então, a média de novos casos na capital não havia alcançado a barreira das duas centenas de registros ao dia.

Pará prometeu imunizar todos com 18 ou mais até setembro (Bruno Cecim / Agência Pará)

Belém já acumula 100 mil casos de covid-19 e 4,7 mil mortes pela doença



Segundo o último registro publicado pela Sesma para o acompanhamento dos casos de covid-19 na capital, na terça (8), Belém soma, até agora, 100.732 casos confirmados. São 91.622 as pessoas recuperadas da doença e 4.799 mortes já registradas apenas na capital, apontou o último boletim da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma).

No último domingo (6), A Sesma informou que havia computado no sistema, nas últimas 24 horas, mais 34 novos casos, segundo apontou o boletim da secretaria.