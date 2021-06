Ocupação de leitos para covid-19 volta a chamar a atenção da saúde pública do Pará

Em pronunciamento nas redes sociais, o governador Helder Barbalho (MDB) disse que taxa de ocupação de leitos clínicos chegou a 52,7% no Pará. A taxa de ocupação de leitos de UTI está em 77%. Isso representa uma condição de alerta sobre sobrecarga no sistema público de saúde devido à covid-19.

"Estamos acompanhando, em cada região, as demandas para construir as estratégias que garantam o atendimento a todas as pessoas. É fundamantal que possamos continuiar tendo atenção, continuar usando máscara e continuar nos protegendo", disse o governador.

Sobre mudanças de bandeiramento, o governador disse que nada muda por enquanto. "Mantemos o mesmo cenário da semana passada. As regiões do Araguaia e de Carajás em laranja e demais regiões em amarelo. Fundamental que continuemos com essa estratégia para que não tenhamos risco de elevação acentuada de casos e que o sistema de saúde seja pressionado e não possa atender essas demandas,. Se cuide e cuide da sua família", concluiu.