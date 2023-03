Helder anuncia contratação de professores temporários durante entrega de escola

O Governo do Pará vai contratar 5 mil professores temporários para atender à demanda da Secretaria de Estado de Educação do Pará (Seduc). O anúncio foi feito pelo governador Helder Barbalho nesta sexta-feira (10), durante a entrega das obras de reforma da Escola Estadual de Ensino Fundamental Rui Barata, em Ananindeua. Essa foi a 118ª unidade escolar reconstruída e entregue à população pelo Governo do Estado. A vice-governadora Hana Ghassan também participou da cerimônia de entrega das novas instalações da unidade, que atende 235 estudantes do ensino fundamental.

“Esta é a primeira escola da minha gestão, a primeira de muitas, então é necessário que se olhe com carinho para nossas escolas e vamos avançar muito mais. Mas, além disso, temos que investir em pessoas, cuidando de professores e estudantes, que são os nossos bem maiores. Aliado a isso, também vamos investir na infraestrutura da escolas para dar um ensino digno para os estudantes paraenses. O desafio é grande e estamos apenas começando”, disse o secretário de Educação, Rossieli Soares. Ele garantiu que o Governo já mandou a Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa) o reajuste de 15% nos salários dos professores do magistério e a definição do PCCR dos administrativos da Seduc.

Investimento em educação

Com investimento de quase R$ 770 mil, a reconstrução contemplou oito salas de aulas, secretaria, arquivo, laboratório de informática, sala de professores, banheiros — masculino, feminino e pessoas com deficiência —, cozinha e despensa. A unidade também ganhou uma quadra de esportes e área de recreio cobertas, com ligações por meio de passarelas igualmente protegidas. A escola também recebeu novas instalações elétrica e hidrossanitária e climatização em todas as salas de aulas.

Helder Barbalho destacou outras ações do Estado para a educação pública paraense. "Ter um prédio com qualidade e acessibilidade é fundamental, sem isso não conseguimos melhorar a qualidade da educação. Mas, também é fundamental que haja mobilização escolar, dos pais, alunos e professores. Por isso, isso quero reafirmar nosso compromisso com a educação pública. Vamos avançar na questão da infraestrutura, avançar na distribuição das merendas, sem esquecer que vamos voltar a disponibilizar o material didático produzido pela Seduc, depois de mais de 30 anos”, declarou.

A vice-governadora garantiu que a gestão vai continuar investindo em educação e que a pasta é a prioridade deste novo governo. “Vamos ter muito a comemorar na educação do Estado, porque o futuro passa necessariamente pela educação”, ressaltou Hana. Ainda durante a cerimônia, foi entregue um ônibus para a Prefeitura de Bagre, no arquipélago do Marajó, por meio de emenda parlamentar da deputada federal Elcione Barbalho.

Também foram entregues os primeiros kits às escolas de Ananindeua, contendo geladeira, freezer e computador. Inicialmente, os kits serão entregues às escolas do município, de acordo com as respectivas demandas das unidades. No total, serão distribuídos 5 mil computadores e 900 freezers para todas as escolas do estado, conforme a necessidade.

Aluno do 2° ano, o estudante José Manoel Neves, de 7 anos, ficou feliz com as novas dependências da escola Rui Barata."Estou ansioso para ver se tem brincadeira. Gostei da escola reformada, vai melhorar tudo. Gostei muito de duas coisas novas: a biblioteca, porque gosto de ler, e do poço de brinquedo", disse o aluno, que tem a matemática como disciplina favorita.

O momento da entrega foi de emoção para a professora Ruth Paiva, que leciona aulas no primeiro e segundo anos. Ela trabalha há sete anos na Rui Barata e tem grande carinho pelo local. "Essa reforma foi muito esperada. Passamos por um momento em que a escola não estava adequada para receber as crianças, agora ela ficou mais bonita e agradável. Quando o aluno e professor frequentam uma sala assim o aprendizado vai para frente. Todos, professores, pais e alunos, estamos muito felizes com a reforma. Agora vamos de vento em popa com o aprendizado das crianças", disse.